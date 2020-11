‘Che peccato’, il nuovo brano di Mouri feat. Precious (VIDEO)

Da oggi, mercoledì 4 novembre, è disponibile in rotazione radiofonica ‘Che peccato‘, il nuovo brano di Mouri che vede il featuring di Precious, uscito sulle piattaforme digitali il 9 ottobre.

‘Che peccato‘ è un brano che, attraverso giochi di parole prettamente Hip-Hop, incanta l’ascoltatore e lo conduce in un viaggio introspettivo, composto da istantanee riguardanti la vita privata e professionale dell’artista di Manduria. Il tutto arricchito dalla collaborazione con Precious, regina della rap-queer ballroom scene di New York, e di Ferdinando Arnò, co-autore, produttore e arrangiatore del singolo.

Il pezzo è accompagnato anche da un videoclip onirico e visionario al tempo stesso, diretto da Mirko Dilorenzo e girato a Manduria. “È il racconto in chiave rap di un disagio esistenziale e personale che diventa metafora delle difficoltà dei giovani del sud ad esprimere il loro potenziale. In ambito artistico e non solo” spiega Mouri.

Guarda ‘Che peccato’ di Mouri feat Precious: