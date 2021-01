Monica Paolucci, la gladiatrice che fa rivivere l’antica arte del combattimento

Se molti la definiscono “Una e Centomila” un motivo ci sarà. La commercialista Monica Paolucci, infatti, passa con disinvoltura dal tailleur al bikini di body building sui palchi di gara nazionali ed internazionali passando per l’armatura da gladiatrice romana grazie ad un’Associazione di rievocazione storica diventando negli anni punto di riferimento con “Il Natale di Roma”.

Monica è tra le poche gladiatrici italiane a detenere il titolo di Maestra CSAIN, conseguito grazie al corso ideato dal Maestro Angelo Bartulli esperto in arti marziali ed autorizzato dallo stesso CSAIN. Nonostante la pandemia, nulla ferma la creatività di Monica Paolucci che, insieme ai gestori del Club Sportivo Trigoria “Shinsei” scuola di arti marziali e fitness, ha ideato il primo corso italiano tutto al femminile per gladiatrici. Il corso avrà inizio non appena le normative attuali vigenti emergenza Covid19 lo permetteranno.

Recentissimo e significativo l’incontro tra Monica Paolucci e lo scrittore storico Prof. Vladimiro Maccari, autore del libro “La Gladiatrice” pubblicato nel 2019. Un romanzo storico con elementi di fantasia, anche se alcuni personaggi sono realmente esistiti. Il Prof. Maccari ha voluto fare risaltare la figura delle donne che combattevano nell’Arena. La protagonista viene rappresentata con capelli lunghi e rossi, esattamente come Monica Paolucci. Lo scrittore Prof. Maccari ha manifestato la volontà di dare seguito a progetti con la gladiatrice, che intanto si appresta ad educare altre giovani all’antica arte che si combatteva nelle arene imperiali.