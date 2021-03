Mónica Cruz e Gianluca Mech: grande successo per la loro diretta Instagram

Tra le tante dirette Instagram realizzate dall’inizio dell’emergenza sanitaria in corso, una che ha catturato l’attenzione del mondo del web è stata sicuramente quella che si è tenuta lo scorso 27 marzo e che ha visto protagonisti due personaggi molto amati dello show-biz: Mónica Cruz e Gianluca Mech.

Il volto de “L’ingrediente perfetto” (in onda ogni domenica mattina su La7), nonché guru della dieta Tisanoreica, insieme all’attrice spagnola molto amata in Italia, protagonista della serie ‘cult’ “Paso Adelante”, hanno condiviso con il pubblico alcuni aneddoti legati alla loro amicizia. “Ero stato invitato alla prima di uno spettacolo del mio amico Rafael Amargo, una delle icone della danza a livello internazionale e ci siamo conosciuti li 5 anni fa. Oggi, tra di noi, c’è una bella amicizia che va a avanti, seppure a distanza, vista l’emergenza legata al Covid19. Monica è un’artista molto impegnata, sempre disponibile e davvero simpatica”.





Nel corso della chiacchierata, Gianluca ha chiesto a Monica quali fossero i suoi segreti per mantenersi in forma e lei ha risposto: “E’ fondamentale curare la propria alimentazione per poter preservare la salute. Cerco di mangiare sano e di assumere regolarmente il Depurativo Antartico. Naturalmente, una volta ogni tanto, qualche sgarro alla regola non fa certo male. Inoltre, ballo da quando avevo 4 anni. La danza, secondo me, è l’esercizio fisico più completo”.

Per la gioia dei tantissimi followers che hanno seguito fino all’ultimo la diretta su Instagram, Gianluca Mech ha invitato Mónica Cruz in Italia in occasione di un importantissimo evento: i festeggiamenti dei 110 anni di Tisanoreica.