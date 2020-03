PERFETTI: il nuovo singolo della cantante Moga (VIDEOCLIP)

A partire da oggi, venerdì 13 marzo, è in rotazione radiofonica PERFETTI ( etichetta Maqueta Records, distribuito da Artist First ) il nuovo singolo della cantante Moga. Il brano, disponibile già in streaming e in digital download e che anticipa l’album, è accompagnato dal videoclip, online su Youtube

“Vi è mai capitato di avere la sensazione che tutti i giorni sembrino sempre gli stessi, di pensare di aver sprecato il vostro tempo dietro qualcuno o qualcosa?” commenta Moga, che aggiunge: “È con questo pensiero preciso che ho iniziato a scrivere, pensando che la perfezione è in ognuno di noi, nel momento in cui ci guardiamo allo specchio e realizziamo che non c’è giudice migliore di noi stessi, quando accettiamo di essere Perfetti nei pregi, nelle nostre imperfezioni, nei nostri difetti, nei nostri cambiamenti”.

“Perché “Perfetti”?” conclude Moga “Per ricordare ad ognuno di noi che chiunque può essere “Perfetti” senza dipendere da nessun altro, è un esorto ad avere il coraggio di lasciare andare tutto ciò che non ci fa stare bene.

Perché Sei solo tu responsabile della tua felicità.”



Guarda il video PERFETTI di Moga:

