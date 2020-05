“Miracle Tunes”: esce “Bugie Meravigliose”, il singolo di Emily&Giuly

Dal 25 maggio sarà disponibile su tutte le maggiori piattaforme musicali “Bugie Meravigliose” il primo singolo di Emily Shaqiri e Giulia Sara Salemi note come Emily e Julie delle Miracle Tunes.

Dopo il grande successo della serie televisiva “Miracle Tunes” e dopo il tour 2019 in tutta Italia con più di 50 date, dove hanno presentato cantando e ballando tutti i successi della serie e incontrato tutti i loro piccoli fan, si sono unite nel duo Emily&Giuly.

“La magia dei ricordi di un’estate tramontata, di quell’amore vissuto in riva al mare e poi perso, la promessa di un nuovo incontro che fa sognare…”. “Bugie innocenti che danzano in riva al mare accanto ad un fuoco che arde nei nostri cuore…semplicemente… per sempre… BUGIE MERAVIGLIOSE”, sono alcuni passaggi del brano.

Le “Miracle Tunes”, serial tv per giovani e giovanissimi, trasmesso da Cartoonito e da Italia 1 ha creato un vero fenomeno di costume fra le nuove generazioni. Eroine moderne, a metà tra fate e star della musica e della danza. Emily Shaqiri e Sara Giulia Salemi sono i volti nel cuore dei loro piccoli e grandi fan, ecco perché hanno deciso di unirsi in un duo e fondere bellezza, talento e simpatia in questo progetto musicale.

Il videoclip prodotto per il brano “Bugie Meravigliose” è stato realizzato con la regia di Massimiliano Varrese e le coreografie di Ilir Shaqiri.

Chi sono Emily&June e le Miracle Tunes?

Emily Shaqiri, 15 anni, è figlia d’arte: papà primo ballerino e mamma attrice. Inizia la sua carriera nello spettacolo da bambina.. a soli 7 anni ottiene il suo primo ruolo per una fiction Rai1 dal titolo “Una buona stagione” e a 10 anni vince il premio come “Miglior Attrice non protagonista” ad un festival dell’Illinois per la sua interpretazione nel cortometraggio “Doppia Luce”. Studia danza fin da piccola e prende lezioni private di canto da 5 anni.

Sara Giulia Salemi,16 anni, la mora del duo è di Milano. Estroversa allegra e con una predisposizione innata per lo spettacolo, debutta come attrice teatrale nel “Musical Frozen”. Studia canto e danza fin da piccola, due sue grandi passioni.

Miracle Tunes è una serie televisiva italo-spagnola di genere fantastico. Girata nel 2018, la serie è il remake europeo dell’omonima serie televisiva giapponese di tipo tokusatsu e ispirata al fenomeno degli idol giapponesi e al genere nipponico delle “ragazze magiche”, in onda su TV Tokyo dal 2 aprile 2017 al 25 marzo 2018, nata da un’idea della casa produttrice Tomy, della casa editrice Shogakukan, di alcune riviste manga e della compagnia di talent management LDH JAPAN Inc. L’intera serie, registrata in inglese e doppiata in italiano, ha proposto in Italia in prima TV il primo episodio il 13 ottobre 2018 su Boing, mentre ha trasmesso la prima stagione di 26 episodi su Cartoonito dal 19 ottobre al 9 dicembre 2018. La seconda stagione di 25 episodi è stata trasmessa sulla stessa emittente dal 9 settembre al 10 novembre 2019, oltre ad alcuni episodi su Italia 1.