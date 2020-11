La7, ‘Mica Pizza e Fichi’: il 29 novembre protagonista Marco Quintili

Dopo averci accompagnato negli ultimi due mesi alla scoperta dei migliori pizzaioli d’Italia, domani, domenica 29 novembre alle ore 11:30 su La7, andrà in onda l’ultima puntata di ‘Mica Pizza e Fichi‘: se domenica scorsa avevamo avuto modo di ammirare in azione Francesco Martucci de IMasanielli, la miglior pizzeria al mondo, domani il protagonista sarà il maestro Marco Quintili.

Anche il titolare della Pizzeria IQuintili è stato premiato nella classifica delle migliori pizzerie al mondo con il 18esimo posto e come pizzeria novità del 2020, oltre che aver ricevuto un prestigioso riconoscimento come eccellenza italiana all’ultimo Festival di Venezia. Ospite del conduttore pugliese Tinto il maestro casertano, ma romano d’adozione, realizzerà una speciale pizza tutta da gustare per il conduttore e i suoi ospiti: una capricciosa rivisitata con terriccio di olive, carciofini disidratati, funghi champignon, insalata e prosciutto cotto alla brace. A gustare l’opera del maestro ci sarà la scrittrice Alessia Gazzola, autrice da cui è stata tratta la serie campione di ascolti di Rai1 ‘L’Allieva’. Oltre a Marco Quintili parteciperà alla puntata anche Tommaso Valti de il ristorante La Pergola di Radicondoli che realizzerà una specialità del suo territorio, la Toscana.

Un’opera davvero particolare, che potrete osservare domani nel nuovo appuntamento di ‘Mica Pizza e Fichi‘ su La7, la cui puntata sarà poi disponibile ondemand insieme a tutte le altre della stagione. Potete gustare le pizze di Marco Quintili direttamente nelle due sedi di Roma a Via San Biagio Platani (Tor Bella Monaca) e Via Eurialo 7C (Furio Camillo) e anche nella sede di Napoli sul lungomare di Riviera di Chiaia.