ME CONTRO TE IL FILM: dal primo maggio disponibile in digitale

I Me contro Te hanno appena annunciato dal loro canale YouTube che il loro primo film, ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S, sarà finalmente disponibile per l’acquisto in digitale a partire dal primo maggio (LEGGI ANCHE: Me contro Te Il Film, Michele Savoia: “Il mio Pongo, un cattivo poco credibile”.

Luì e Sofì (Me contro Te) hanno inoltre anticipato che, per l’occasione, proprio in quella data, dal loro canale YouTube presenteranno la Premiere dei primi 10 minuti del film diretto da Gianluca Leuzzi.

ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S sarà disponibile dal primo maggio per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 14 maggio il film sarà disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

Guarda il trailer ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S:

Loading...