MaxEnio Hair Style, gli auguri natalizi sbarcano su Instagram: evento live il 20 dicembre

L’emergenza sanitaria non ferma gli eventi. Al contrario. L’augurio degli organizzatori del brindisi che si terrà il 20 dicembre è di avere un vero e proprio assembramento. Ovviamente online. In occasione delle festività, infatti, il salone MaxEnio Hair Style, aspetta tutte le sue clienti per festeggiare insieme il Natale per un brindisi virtuale, ma non meno sentito.

Massimo Cosentino ed Ennio Terlizzi, stimati professionisti nella consulenza di immagine da oltre vent’anni, anche in un momento delicato come questo in cui le misure anti Covid impediscono di farsi gli auguri “in presenza”, vogliono continuare a coccolare la loro clientela anche a distanza. Grazie alla prestigiosa collaborazione con la Dreaming Management di Pamela Perricciolo, è nata così l’idea di festeggiare ugualmente. Come? Con un appuntamento che vuole essere un “party” diverso dal solito, ma comunque importante. Perché cerca di arrivare al cuore, anche se solo attraverso uno schermo.

Domenica 20 a partire dalle 19, il profilo instagram.com/maxeniohairstyle trasmetterà in diretta dal salone, abbracciando virtualmente tutti i clienti e soprattutto le affezionate clienti collegati da casa. Un’iniziativa unica, che sfrutta la tecnologia per colmare una mancanza, quella del contatto umano, in un periodo dove la socialità è decisamente mortificata. Un’iniziativa che è stata apprezzatissima anche dai tanti vip che frequentano il salone non distante dal centro di Roma, dopo aver conosciuto e apprezzato la professionalità di Massimo e Ennio in occasione di tanti eventi ad alto tasso di mondanità come il Festival del Cinema di Venezia, il Festival di Sanremo o la Festa del Cinema di Roma. Non sarà impossibile dunque vedere collegati dei volti noti del mondo dello spettacolo, ma la presenza dell’attore Gabriele Rossi è certa e confermata.

Insieme a MaxEnio Hair Style e Dreaming Management anche lui vuole augurare a tutti un Natale di speranza e soprattutto di rinascita.