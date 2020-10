“La Paura”, fuori il nuovo singolo di Matteo Alieno (AUDIO)

Da oggi, venerdì 2 ottobre, è disponibile su tutte le piattaforme digitali per Honiro Rookies “La Paura”, il singolo di Matteo Alieno.

Il brano anticipa l’album, “Astronave”, in uscita in tutti i negozi e su tutte le piattaforme digitali il prossimo 9 ottobre e, da oggi in pre–order e in pre–save al link: https://backl.ink/142922765

Nel brano “La Paura”, Matteo Alieno cerca di raccontare il buio, la totale incertezza riguardo il futuro, il vuoto che si percepisce quando ormai manca la terra sotto i piedi e si deve avere il coraggio di avere paura.

“Per scrivere “La Paura” – dichiara Matteo Alieno – sono dovuto scendere dentro di me a chilometri in profondità, dov’è così buio che non si riesce a vedere nulla. In questo momento della mia vita – continua Matteo Alieno – mi sento di nuovo così, cerco di aggrapparmi a qualcosa che forse è un’illusione, un miraggio e sento di vivere in un mondo che mi spaventa, che mi confonde. Credo però che per salire in superficie sia necessario parlare della propria oscurità, delle proprie paure, quindi mi sono fatto coraggio“.

(photo credit @lorenzopiermattei)

Ascolta “La Paura” di Matteo Alieno: