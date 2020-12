‘La soluzione’: il brano di Mario Frangoulis in duetto con Gigi D’Alessio

Da oggi, lunedì 11 dicembre, è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale ‘La soluzione‘, il nuovo singolo di Mario Frangoulis in duetto con Gigi D’Alessio (Maqueta Records/Artist First).

Il tenore classico internazionale che arriva dalla Grecia Mario Frangoulis si unisce così alla superstar italiana Gigi D’Alessio per questa collaborazione unica nel suo genere: ‘La soluzione‘ è un vero e proprio inno alla speranza.

Questo progetto nasce dall’idea dell’artista greca internazionale Marian Georgiou che ha riunito i due artisti per trasmettere al mondo il messaggio di positività che dà questo brano, scritto insieme al compositore greco Spiros Metaxas.

Il testo in italiano invece è stato scritto da Francesco Boccia, già noto per il successo internazionale ‘Grande amore‘, vincitore del Festival di Sanremo 2015 con Il Volo.