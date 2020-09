In rotazione radiofonica e disponibile nei digital store “Niente”, il nuovo brano di Marco Rotelli scritto da Luca Dirisio (presente nel suo album Bouganville); una ballad emozionante accompagnata da un bellissimo videoclip girato tra Parabiago (MI) e Piacenza (presso le tenute di Equisport Beretta) per la regia di Matteo Alemanno ed Emmanuel Galli. “Niente” è prodotta da Sebastiano Zucchelli per MR Records, mentre mix e mastering sono a cura di Marco D’Agostino.

“Fino ad ora non avevo mai cantato una canzone scritta da altri, escluso il singolo “Dinosauro” scritto due anni fa per me dal Re degli autori, Mogol. Mi sono innamorato al primo ascolto del brano, è la canzone che avrei voluto scrivere in questo momento, è quello che avrei voluto dire oggi. Cercavo le parole e la musica adatta da tempo, poi ho ascoltato casualmente la canzone di Luca e mi sono detto: ”Allora esiste già”. Non potevo far altro che ricantarla, a modo mio” dichiara Marco Rotelli, che aggiunge: “La canzone è pubblicata dalla mia etichetta MR Records, che si pone sul mercato come alternativa per tutti quei giovani che credono ancora oggi nella bella musica, quella sussurrata e non sempre gridata. Durante l’ascolto di “Niente” spero possiate emozionarvi come mi sono emozionato io la prima volta, la seconda, la terza…e ancora oggi alla millesima volta. La canzone è accompagnata anche da un video clip spettacolare, prodotto da CREG Production, degno di un vecchio film western di Sergio Leone. Io che parto dalla città con il cavallo per arrivare fino al Canyon, nel paradiso immaginario, con molti colpi di scena”.

Guarda “Niente” di Marco Rotelli: