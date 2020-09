“Marco Maddaloni Charity” per il Cardarelli di Napoli: tutto pronto per la prima edizione

Il cuore della famiglia Maddaloni torna a occuparsi di temi solidali: giovedì 24 settembre, infatti, a Villa Domini ai Colli Aminei di Napoli, si terrà la prima edizione del “Marco Maddaloni Charity“, evento di beneficenza che promuove una raccolta fondi da destinare al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Cardarelli.

Il ricavato servirà per l’acquisto di un’incubatrice di ultima generazione. E il campione sportivo spiega proprio il perché di questa scelta: “Questo progetto nasce dopo l’esperienza vissuta con mia figlia Giselle Marie Maddaloni. Un’esperienza che mi ha permesso di comprendere meglio la realtà delle terapie intensive legate ai neonati. Ecco perché ho voluto ideare questa prima edizione del mio charity e donare quello che posso ringraziando chi opera in quel settore e permettere che ogni bambino possa avere le migliori attrezzature possibili”.

Il “Marco Maddaloni Charity” si snoderà con una cena di gala e sarà proprio durante la serata che verranno raccolte le offerte solidali per il Cardarelli.

L’evento sarà presentato da Alex Pacifico, il noto manager di cinema e tv con Pamela Camassa, conduttrice, artista di vero talento e vincitrice di “Amici Celebrities”, e vedrà la partecipazione di ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra i quali Clemente Russo, Pino Maddaloni, Romina Giamminelli, Massimiliano Rosolino, Clemente Russo, Marina La Rosa, Aaron Nielsen, Youma, Luca Vismara, Maria Mazza, Emiliana Cantone, Teresanna Pugliese, Franco Ricciardi, Nando Mormone, Fabiano Santacroce e molti altri.

Non mancherà il maestro Gianni Maddaloni, papà di Marco. Il momento più significativo, ovviamente, gli ospiti dell’evento lo vivranno con l’asta di beneficenza, in cui numerosi cimeli dei campioni presenti saranno messi in vendita.