Da oggi, martedì 21 aprile, in rotazione radiofonica, negli store e sulle piattaforme digitali SINO A QUANDO NON TI RIVEDRÒ, il nuovo singolo di Marcello Pieri scritto a quattro mani con Riccardo Bondi e mixato da David Sabiu al Savana Studio di Forlì.

Il brano è stato suonato alla batteria da Gianluca Nanni, al basso da Mirko Merloni, agli archi da Stefano Nanni, alla chitarra da Riccardo Bondi e al pianoforte dallo stesso Marcello Pieri.

“Chi al babbo, chi alla mamma, chi ad un figliolo, chi ad un cane, chi ad un gatto, chi alla propria città. L’importanza di saper riconoscere cosa è importante e lasciar andare quello che non lo è. Questa canzone è dedicata a chi ci ha voluto bene in modo incondizionato, a volte anche rimanendo in disparte, in silenzio ed in qualche modo – rivela Marcello Pieri – è anche stata ispirata da Massimo Troisi e Pino Daniele due Artisti che mi hanno tanto emozionato, assieme alla loro città”.

Una nuova avventura per Marcello Pieri che nel 1993 partecipò al Festival di Sanremo con il brano “Femmina”.

