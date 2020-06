Posso.it: il 4 giugno maratona live per la filiera cinematografica

“Cinema Italiano Coast To Coast” è il titolo della maratona live che si terrà su www.posso.it giovedì 4 giugno dalle ore 16 alle ore 20: la piattaforma partecipativa è ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con Rai Com e con la media partnership di Rai e Rai Cinema.

Le Film Commission, gli artisti, le maestranze, le principali testate online di settore e le istituzioni dell’audiovisivo si confronteranno sulle nuove progettualità del Cinema Italiano, sulle bellezze del territorio, location cinematografiche naturali e uniche la mondo. Conducono l’evento, in diretta streaming, Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures, e Francesco Alò, giornalista e critico cinematografico. Interverranno (in ordine alfabetico): Fabio Abagnato (Film Commission Emilia Romagna), Isabella Adrovandi (location manager), Giulio Base (regista), Andrea Francesco Berni (Badtaste), Cristina Bolla (Film Commission Liguria), Paola Calliari (attrice), Jacopo Chessa (Film Commission Veneto), Desiree Corridoni (Hair stylist), Jacopo Cullin (attore e regista), Ernesto D’Argenio (attore), Tobia De Angelis (attore), Davide Della Casa (Screenweek), Laura Delli Colli (Presidente della Fondazione Cinema per Roma), Maura Delpero (regista), Piera Detassis(Presidente e Direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano), Luca Di Nardo (Agente artisti), Marco D’Ottavio (Coming Soon), Nicoletta Ercole (Costumista), Mauro Febbo (Film Commission Abruzzo), Luca Ferrario (Film Commission Trentino), Luca Filippi (attore), Massimiliano Gallo (attore), Florian Geiser (effetti speciali), Maurizio Gemma (Film Commission Campania), Cassandra Han (Castng Director), Stefania Ippoliti (Film Commission Toscana), Roan Johnson (regista), Paride Leporace (Film Commission Basilicata), Luigi Lonigro (Presidente della Sezione Distributori ANICA), Mario Lorini (Presidente Anec), Paolo Manera (Film Commission Piemonte), Giulio Mastromauro (attore), Francesca Medolago Albani (Responsabile Strategie Anica), Alessandra Miletto (Film Commission Valle d’Aosta), Andrea Morandi (Hot Corn), Birgit Oberkofler (Film Commission Alto Adige), Matteo Oleotto (regista), Antonio Parente (Film Commission Puglia), Federico Poilucci (Film Commission Friuli Venezia Giulia), Marco Ponti (regista), Cristina Priarone (Film Commission Lazio – Italian Film Commission), Nicola Ragone (Regista), Elena Sofia Ricci (attrice), Luigi Rocchetti (Make up artist), Stefano Sardo (Presidente Associazione 100autori), Paolo Sassanelli (attore), Nevina Satta (Film Commission Sardegna), Debora Scaperotta (location manager), Enzo Sisti (Produttore), Marco Spoletini (Direttore del Montaggio), Piercesare Stagni (docente universitario Storia Del Cinema), Corrado Trionfera (Organizzatore generale Film), Anne-Sophie Vanhollebeke (Presidente Cartoon Italia).

“Il Cinema è nel nostro DNA e nel nostro territorio – sostiene Manuela Cacciamani Founder di One More Pictures – questo evento ha l’obiettivo di dare voce a moltissime categorie dell’audiovisivo, attraversando tutto il Belpaese. Ascolteremo le novità, i nuovi bandi, i prossimi traguardi e meravigliosi racconti inediti dell’industria del Cinema Italiano.”