“Le giornate del Cinema Lucano” cambiano nome: nasce “Marateale – Premio internazionale Basilicata”

Tante le novità annunciate durante l’incontro “Maratea: patrimonio di storia e cultura, un set di cinema ed eventi” tenutosi domenica scorsa a Milano nell’ambito del BIT – Borsa Internazionale del Turismo che ha visto al centro del dibattito il rapporto tra Maratea e il cinema.

La prima anteprima svelata durante l’evento, moderato dalla conduttrice Carolina Rey e che ha visto i saluti di apertura del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, ha riguardato la prossima edizione de “Le giornate del cinema lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata” che a partire dall’edizione 2020 cambia nome: “Marateale – Premio internazionale Basilicata” sarà la nuova dominazione.

Testimonial dell’incontro, la cui organizzazione è stata curata dall’assessore al Turismo del Comune di Maratea, Valentina Trotta, gli attori Paolo Ruffini e Sandra Milo: i due artisti hanno speso bellissime parole per Maratea e tutto il territorio lucano, definendolo un luogo familiare.

“Siamo orgogliosi della nostra importante rassegna cinematografica internazionale, che si terrà dal 21 al 26 luglio 2020 e che ha visto nella scorsa edizione, tra i tanti illustri ospiti, la partecipazione di Richard Gere” ha commentato il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, che ha aggiunto: “Anche per quest’anno e per gli anni a venire, in sinergia con la Regione Basilicata, l’Apt, gli operatori turistici e le associazioni presenti sul territorio, stiamo lavorando alla programmazione turistica di Maratea, al fine di realizzare un’offerta sempre più rispondente alle esigenze del mercato“.

Tra gli interventi quello del presidente del Consorzio Turistico Maratea, Biagio Salerno, del presidente della pro loco di Maratea La Perla, Pierfranco De Marco, della presidente dell’Associazione Cinema Mediterranea, Antonella Caramia, del direttore Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, e del presidente UMPLI Nazionale, Antonino La Spina.

Ampio il parterre di volti noti e addetti ai lavori del mondo della settima arte: Alberto Barbera, direttore del Festival del Cinema di Venezia, Michela Scolari, produttrice, e Vittoria Bianchini, attrice che sarà nel cast del prossimo film di Terry George che si girerà anche in Basilicata.

