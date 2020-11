Un cartellone misterioso, di cui nessuno ne capisce il senso, è comparso da questa mattina in piazza Campo de’ Fiori, uno dei luoghi più iconici del centro storico di Roma.

“We live in bad times / We can’t see beautiful things anymore / We are not able to find what is really necessary” (Viviamo in tempi brutti / Non possiamo più vedere la bellezza / Non stiamo cercando ciò che è veramente necessario): questo l’inquietante messaggio stampato nero su bianco sul maxi cartellone che si staglia di fronte alla statua di Giordano Bruno, senza alcuna firma.

Sui social iniziano a circolare alcune ipotesi sulla possibile paternità di appartenenza del manifesto. Potrebbe trattarsi dell’opera di un misterioso street artist, di una serie Netflix o di qualcos’altro?

Chi vuole lanciare un messaggio in una piazza nel cuore della Capitale proprio in un momento storico così grigio e oscuro in cui la Città Eterna è deserta?