“Time Taking Over”: fuori il primo singolo da solista di LUVESPONE

Arriva in radio da martedì 5 maggio e sarà disponibile in digitale “Time Taking Over” (Maqueta Records/Artist First), il nuovo singolo del cantante reggae di origini siciliane LUVESPONE.

LUVESPONE (volutamente tutto scritto in maiuscolo) dà inizio così alla sua carriera cantautorale da solista dopo l’esperienza con il progetto musicale Reggae Connection di cui è stato fondatore e con cui ha pubblicato il mixtape “Mattone su Mattone” e l’album “Io resto qua”.

“Time Taking Over”, scritto in inglese e in italiano, pone il suo focus sul concetto del tempo: il tempo è un mostro “che può creare disastri” ma, che può e deve essere visto anche come un’occasione in cui “bisogna alzarsi” e cogliere l’attimo. Questo tempo è scandito dal forte taglio autobiografico presente nel brano, attraverso cui si racconta di un LUVESPONE che ha speso il suo tempo per costruirsi come artista.

“Il messaggio della canzone – dichiara LUVESPONE (all’anagrafe Guido Savatteri) – è quello di invitare chi ascolta a seguire la propria strada e le proprie passioni, impiegando il proprio tempo nel miglior modo possibile”.

Da martedì 12 maggio sarà disponibile anche il video ufficiale, realizzato durante la quarantena dovuta al contenimento del COVID-19, firmato dai videoartist “TheCreker”, in formato verticale e caratterizzato da animazioni e da uno stile lo-fi, fortemente voluto per raccontare lo scontro dell’individuo con il proprio Ego in un periodo così particolare, in cui il concetto del tempo è stato fortemente rivalutato. Tra le comparse presenti nel videoclip ci sono amici, musicisti e cameo di spicco come i Mellow Mood, Fernando Alba, Orofino, Mistilla, Chisco e Mikilootzu.

(photo credit Francesco Scelba)

Ascolta “Time Taking Over” di LUVESPONE:

