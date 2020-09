RaiPlay, “Lo Straordinario mondo di Zoey”: da oggi altri 3 episodi

“Lo Straordinario mondo di Zoey” ( Zoey’s Extraordinary Playlist), la comedy di NBC dove ogni dialogo diventa una famosa canzone e la vita di tutti i giorni un musical originale, prosegue con i nuovi episodi su RaiPlay da oggi, mercoledì 30 settembre, in prima visione esclusiva per l’Italia.

Creata da Austin Winsberg e prodotta da Lionsgate con Universal Music, la serie racconta la commovente ma anche divertente storia di una programmatrice informatica di venti anni che vive a San Francisco e il cui padre è affetto da una rara malattia neurovegetativa. In seguito ad un incidente, durante una risonanza magnetica, la protagonista scopre di poter ascoltare i pensieri più intimi delle persone che le sono vicino e che comunicano con lei attraverso balli e note canzoni pop. In questo modo Zoey riesce a comprendere meglio chiunque la circonda e contemporaneamente ad aiutarlo.

“Lo Straordinario mondo di Zoey”, disponibile in italiano e in inglese con sottotitoli e che sarà possibile scaricare e guardare anche off-line, prevede ancora due rilasci settimanali, dei quattro complessivi, in onda sempre di mercoledì. La serie, che in USA ha ottenuto il 73% di gradimento da parte della critica, ha saputo intercettare il pubblico dei millennials anche sulla piattaforma Rai, grazie alla splendida l’interpretazione di Jane Levy che negli episodi interpreta Zoey Clarke. Con lei nel cast anche Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, Peter Gallagher, Mary Steenburgen e Lauren Graham.

La trama dei tre episodi:

7 Episodio: La straordinaria confessione di Zoey

Zoey è costretta ad ammettere a Max alcune dure verità. Tobin teme che la sua amicizia con Leif sia in crisi. Mentre Mo fatica a comunicare con il nuovo uomo entrato nella sua vita.

8 Episodio: La straordinaria anomalia di Zoey

Dopo aver ricevuto una dolorosa notizia, Zoey accusa una misteriosa falla nei suoi poteri.

9 Episodio: Lo straordinario silenzio di Zoey

Zoey cerca di aiutare Howie, la persona che si prende cura di Mitch, a ricongiungersi con sua figlia. Mentre Max deve prendere una decisione sul suo futuro alla SPRQPoint.