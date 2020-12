‘Life in a bubble’: fuori il nuovo video di Michael Lukes

Disponibile da oggi ‘Life in a Bubble‘, il nuovo video di Michael Lukes, cantautore italo-inglese che propone il terzo e ultimo singolo estratto dall’Ep ‘I AM‘.

Il video del brano si concentra sul racconto di un’emozione legata a momenti del passato, fatta di ricordi che riescono, per la loro intensità ed energia, a superare una sensazione di malinconia.

Come sostiene lo stesso autore, ‘Life in a bubble’ (La vita in una bolla) racconta la bellezza di un incontro, quello che ognuno di noi può avere nella vita con una persona importante, sia essa una fidanzata o un fidanzato, un’amica o un amico. C’è quindi la volontà di vivere appieno quei momenti intensi, senza pensare ad altro, proprio come se ci si trovasse all’interno di una bolla”.

Secondo Michael Lukes, la forza della vita vissuta in quegli attimi prevale su tutto il resto, anche e soprattutto sulla malinconia: “Mi rivolgo a chi non ha più al proprio fianco la persona con cui ha condiviso una vita intera o anche solo una parte. La tristezza e la nostalgia sono normali ma, come viene raccontato nel videoclip, il ricordo e le emozioni, oltre a fare rivivere gli aspetti più belli di una storia o di un’amicizia, riescono, alla fine, a riportare il sorriso“.

Il cantautore definisce la storia raccontata nel videoclip “molto importante, nata in una riflessione durante una chiacchierata tra amici. L’obiettivo è stato quello di comunicare come, almeno una volta nella vita, ognuno di noi può rendere indelebile un amore o un’amicizia“.

Il video, girato a Londra, è stato prodotto da Strange Interfade Film e diretto da Michael Couvaras.

Guarda ‘Life in a bubble’: