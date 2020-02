Radio Rai 2, grande successo per il live-show di Levante: stasera tocca a Rancore

Grande successo di pubblico per l’apertura degli appuntamenti musicali targati Radio Rai 2, che tutte le notti, fino all’8 febbraio, subito dopo il Festival, renderanno la Lounge Mango di Casa Sanremo teatro di veri e propri live-show esclusivi e riservati al pubblico della “Casa del Festival”: giornalisti, addetti ai lavori, ospiti speciali, personaggi e celebrità che affollano Sanremo durante la kermesse del Festival della Canzone Italiana.

Ad aprire il calendario, ieri sera, Levante, una delle cantautrici più amate del panorama musicale italiano. Dopo il suo esordio sul palco del Teatro Ariston con la sua “Tikibombom”, Levante ha proposto, in una Lounge affollata fino alle 3.30 del mattino, brani tratti dal suo ricercato repertorio e dalla sua ultima fatica discografica intitolata “Magmamemoria MMXX”. A seguire, sul palco si sono esibiti Maria Antonietta e gli Eugenio in Via di Gioia. Gli appuntamenti Radio Rai 2 proseguono, stasera, subito dopo il Festival, con Rancore in gara con “Eden”, i gruppi La rappresentante di lista e I Canova.

L’appuntamento con la musica, però, oggi, comincia molto prima. Alle 18, sul palco ci sarà la giovanissima Tecla Insolia, tra le nuove proposte di Sanremo 70, con il brano “8 marzo”. Alle 18.30, Nino Buonocore ripercorrerà la sua carriera, proponendo alcuni dei suoi più celebri brani, tra cui “Scrivimi“, “Rosanna” (Sanremo 1987), “Tra le cose che ho” e “Sabato domenica lunedì”, in chiave jazz.

