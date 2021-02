Les Privés: le nuove fragranze misteriose create da Bon Parfumeur

A più di un anno dal lancio di Bon Parfumeur in Italia, il brand mostra ancora una volta la sua forza, la sua indipendenza e il suo appeal, andando oltre quella che è la sua identità, con la sua nuova collezione: Les Privés. Quattro fragranze sorprendenti e irresistibili create con ingredienti rari e di altissima qualità che riconfermano per Bon Parfumeur un posto più alto nella profumeria artistica.

Les Privés è una collezione per esteti, amanti dei profumi, giocatori, una capsule che incoraggia, ancora una volta, la creatività personale con il gioco del mix&match; per chi vuole sentirsi libero di inventare ciò che fa parlare la sua pelle e la sua anima; insomma, una collezione per personalità uniche, amanti del lusso easy che non potranno non cedere alla tentazione di ampliare il loro guardaroba olfattivo con essenze in grado di tirar fuori le diverse sfaccettature dell’individuo contemporaneo.

Ogni fragranza si identifica, rispettando il mood generale del brand, con un codice numerico. All’essenza verde floreale, fa da controcanto un boisé animale, alle note ambrate e speziate seguono quelle più intense del cuoio incenso.

104 di Bon Parfumeur

Realizzata da Corinne Cachen, è la fragranza inebriante dalle note fresche, la freschezza frizzante incontra la forza del vetiver per dare vita ad un eau de parfum che vuole trasportare chi la indossa nella natura al suo stato più primitivo, nei primi giorni di primavera con il terreno bagnato di rugiada.

303 di Bon Parfumeur

E’ la fragranza sensuale di Sodonie Lancesseur, che si fa intrigante e speziata con un accordo pungente di peperoncino, cardamomo e noce moscata. La sensualità soave vuole farsi contemporanea chiedendo voce e carattere, ha bisogno di comunicare libertà con il gioco pungente di contrasti.

603 di Bon Parfumeur

E’ un boisé animale, fresco e intenso. Mylène Alran, in questa creazione, crea sensualità con il cuoio e tonka inebrianti, mistero e intensità con l’apertura intensa e scura affidata all’incenso.

903 di Bon Parfumeur

E’ il racconto di Serge De Oliveira per un’eau de parfum dalla natura animale intrisa di erotismo e mistero. Una fragranza che evoca un erotismo fisico e va verso un’essenza profonda ed elegante grazie ad un boisé di oud e sandalo. Siamo all’interno di un viaggio sorprendente che si fa avvolgente in cui coccolarsi e lasciarsi trasportare dai sogni.

Bon Parfumeur è distribuito in Italia da Finmark in un numero selezionate di profumerie e acquistabile anche nell’e-boutique www.finmark.it