Lelio D’Aprile: “Ho scritto “All Together” dopo un sogno”

Il Coronavirus non ferma la musica. Chi la compone, così come chi canta o suona, non ha smesso certo di farlo in questi mesi difficili. Ne sa qualcosa il compositore, autore e produttore discografico Lelio D’Aprile che ha dato alla luce “All Together”, brano in inglese composto proprio da Lelio ed interpretato dalla giovane artista americana Lydia Lyon che lancia un messaggio di speranza in questo momento particolare per l’umanità che si trova a combattere un nemico invisibile.

Un tributo a tutti coloro che hanno perso la vita, uscito anche in una versione in italiano affidata allo storico gruppo Milk and Coffee.

Lelio, come nasce il brano “All Together”?

“All Together” non è una canzone composta a tavolino su commissione, è il risultato di uno scherzo di un sogno di prima mattina. Infatti un mattino durante i primi giorni del lockdown mi svegliai con il motivo del ritornello che mi risuonava in testa. Incredibile, ma vero! Mi alzai e subito al pianoforte strutturai l’intera canzone e il testo in lingua inglese. Decisi allora di affidare “All Together” alla splendida interpretazione della giovane cantante americana Lydia Lyon.

Qual è il messaggio che ti piacerebbe lanciare attraverso questo brano?

La canzone lancia un messaggio di speranza riferito al momento storico che purtroppo il mondo sta vivendo, ma vuole essere essenzialmente un tributo a tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Perché una versione italiana e una inglese?

Il 15 maggio scorso è stata pubblicata la versione originale in inglese cantata da Lydia Lyon cui è seguita la pubblicazione di un video stupendo. Mi sembrava giusto per chi non conosce la lingua inglese, farne anche una versione italiana che ho affidato a un gruppo storico degli anni ’80, i Milk and Coffee, gruppo scoperto e prodotto da Gianni Boncompagni che al Festival di Sanremo del 1982 si classificarono ai primi posti con “Quando incontri l’amore”, canzone che balzò subito ai primi posti delle classifiche e in quella famosa della trasmissione radiofonica “Hit-Parade.” “Siamo liberi di ricominciare a vivere, condividere quello che si è perso, siamo liberi di sfiorarci con le mani e sorridere”: queste le prime parole che aprono la versione italiana di “All Together” (ascolta) che i Milk and Coffee hanno interpretato con sentimento, con la passione di sempre e con tutta la loro potenza, quella della musica che abbatte ogni barriera.

Anche nella nostra lingua madre l’autore e compositore Lelio D’Aprile è riuscito a trasmettere il medesimo messaggio di speranza già lanciato in inglese da Lydia Lyon.

A quali altri progetti ti stai dedicando?

Per il momento sono super impegnato nella promozione della nuova label discografica Soulgem Records di cui sono direttore artistico, una label indipendente che si propone di offrire ampio spazio a nuovi artisti.

Il tuo sogno nel cassetto?

Uno solo per adesso: che l’umanità intera possa uscire vincitrice quanto prima in questa guerra contro un nemico invisibile.

Ascolta “All Together”: