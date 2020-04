Lady Gaga: su National Geographic lo speciale ONE WORLD: TOGETHER AT HOME

ONE WORLD: TOGETHER AT HOME lo speciale realizzato a sostegno della lotta contro la pandemia di COVID-19 e trasmesso a livello internazionale, sarà in onda in Italia su National Geographic (Sky, 403) domenica 19 aprile alle 18.10

Promosso dall’organizzazione internazionale Global Citizen e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ONE WORLD: TOGETHER AT HOME ha l’obiettivo di esprimere sostegno a tutti i malati di COVID-19 del mondo e agli operatori sanitari quotidianamente in prima linea per salvare vite umane.

Realizzato in collaborazione con Lady Gaga, lo speciale ONE WORLD: TOGETHER AT HOME vedrà la partecipazione e le performance di artisti di fama mondiale come Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David e Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift e Usher.

ONE WORLD: TOGETHER AT HOME non è una maratona televisiva ma un evento mondiale unico nel suo genere realizzato per celebrare l’impegno eroico degli operatori sanitari e sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro il COVID-19. Lo speciale proporrà storie di medici e infermieri in prima linea, racconterà l’impegno di governi e aziende per equipaggiare gli operatori sanitari di tutto il mondo, con maschere, abiti e altre vitali attrezzature di protezione e lo sforzo delle associazioni di beneficienza per fornire cibo, alloggio e assistenza sanitaria a chi ne ha più bisogno.

Per informazioni su come sintonizzarsi e contribuire https://www.globalcitizen.org/ en/connect/togetherathome/ .

