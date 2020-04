Luis Sepúlveda: Italia 1 omaggia lo scrittore con “La gabbianella e il gatto”

Domani, venerdì 17 aprile, alle 16.20, Italia 1 ricorda lo scrittore Luis Sepúlveda scomparso questa mattina (LEGGI ANCHE: Addio a Luis Sepúlveda: lo scrittore 70enne aveva contratto il Coronavirus) con il film di animazione “La gabbianella e il gatto”, lungometraggio tratto dal suo celebre romanzo “Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare”.

Il film di Enzo D’Alò vanta un cast di doppiatori d’eccezione, capitanato da Carlo Verdone e Antonio Albanese. La storia racconta di Kengah, un gabbiano avvelenato da una macchia di petrolio nel mare del nord, che riesce ad affidare, in punto di morte, il proprio uovo al gatto Zorba (voce di Carlo Verdone), strappandogli tre promesse: quelle di non mangiare l’uovo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro.

La pellicola uscita alla fine del 1998, ha incassato oltre 12 miliardi di lire ed è la pellicola d’animazione italiana di maggior successo al botteghino.

