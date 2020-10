Pizzeria IQuintili: ecco Zucchetta, la pizza per Halloween

Mancano poche ore alla notte di Halloween. Anche se quest’anno i pub saranno chiusi a causa del nuovo DPCM, a Roma ci sarà comunque la possibilità di ordinare a casa o ritirare da asporto presso la Pizzeria IQuintili la pizza ideale per trascorrere una gustosa serata in famiglia. Il maestro Marco Quintili offre infatti anche nel suo menu ridotto di questi giorni la sua pizza Zucchetta, una pizza realizzata con bufala, crema di Zucca, olive taggiasche, guanciale croccante e olio evo.

Il maestro spiega che ogni anno il 31 ottobre la Zucchetta è la pizza più richiesta: “Solitamente la sera di Halloween il nostro locale è pieno di gioia con tanti bambini, anche mascherati e la pizza Zucchetta è richiestissima da grandi e piccini. Sono onesto, non l’ho creata per questa occasione ma devo dire che gli ingredienti tra cui la crema di zucca sono perfetti per celebrare questa festa americana ormai entrata anche in Italia prepotentemente nella tradizione”.

La pizza può essere ordinata da asporto o in consegna a domicilio sia nella sede di Via San Biagio Platani (Tor Bella Monaca) che in quella di Via Eurialo (Furiò Camillo), mentre a Napoli a Riviera di Chiaia è prevista anche l’apertura a pranzo. Ricordiamo che il maestro Marco Quintili sarà anche tra gli ospiti della prima puntata de Il Caffe degli artisti, in onda su Odeon TV (Canale 177 del digitale terrestre) lunedì 2 novembre alle 22 e che il 29 novembre alle 12 sarà su La7 con Mica Pizza e Fichi.