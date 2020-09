InTaste Excellence Awards: i premiati della serata di gala a Venezia 77

Serata di gala tra bolliccine Santero e Rum Don Papa per la presentazione di InTaste, la nuova rivista mensile dedicata al made in Italy che è stata lanciata ufficialmente alla Hollywood Celebrities Lounge di Venezia 77. Presentatore della serata è stato Antonio Delle Donne, mattatore assoluto con la sua proverbiale simpatia, affiancato per la parte dedicata al cinema dalla sempre affascinante Antonella Salvucci. Tante le personalità che non hanno voluto mancare all’evento con l’editore Alfonso Stagno e il direttore della rivista Thomas Cardinali che hanno fatto gli onori di casa: “Presentare InTaste in una kermesse come la Mostra del Cinema di Venezia ci riempie di orgoglio, questo è il festival più importante del nostro paese e uno dei più importanti al mondo quindi si sposa perfettamente con la nostra rivista patinata che vuole premiarne le eccellenze”.

Antonio Losito e Massimo Dapporto

Nel corso della serata sei modelle vestite dalla stilista ed artista Nuccia Burgaretta, l’attrice emergente e vincitrice di “Una ragazza per il Cinema” Iris Mulas hanno premiato gli ospiti, coadiuvate dalle ragazze della Motors Management che hanno consegnato dei gift box di Tisanoreica e D-Style con occhiali e t-shirt della stilista Debora Scalzo. La poliedrica artista, sceneggiatrice e direttrice artistica ha ritirato il premio per la moda nel mondo al Maestro Domenico Auriemma, bloccato a Napoli da disposizioni ministeriali. Momenti di spettacolo ci sono stati grazie alla meravigliosa esibizione del maestro Santi Scarcella, che con un pianoforte ha regalato alcuni brani live e per concludere il “Debora’s Theme” del maestro Ennio Morricone. Lo scrittore Homar Iafisco, per 15 anni firma di TV Sorrisi e Canzoni oltre che apprezzato parrucchiere per cinema e fiction, ha presentato il suo primo romanzo. Ospite della serata anche Leon Cino, vincitore della terza edizione di Amici di Maria De Filippi.

Lucianna De Falco

Applausi a scena aperta per Massimo Dapporto, che con il regista Antonio Losito ha ritirato un riconoscimento per il suo ultimo fantastico cortometraggio “Pappo e Bucco”. Il regista Adelmo Togliani ha ritirato il premio per la televisione assegnato a Giorgia Surina con la quale ha lavorato nel cortometraggio Neo Kosmo, mentre Lucianna De Falco ha ricevuto un riconoscimento per il suo straordinario lavoro teatrale. Gli ospiti del cinema sono continuati con Andrea Roncato, a cui è andato un riconoscimento per i 40 anni di carriera, mentre è intervenuto con un videomessaggio il regista documentarista Premio Oscar Asif Kapadia.

Naturalmente in primo piano il mondo della ristorazione con in apertura un riconoscimento a Donato Ascani, chef stellato del GLAM di Venezia. Applausi per il maestro pizzaiolo Marco Quintili, premiato per la sua eccezionale competenza che lo ha portato a trionfare sia al Trofeo Caputo che ne Il Boss delle Pizze da Daniele Zazzaro di ZazzaroForni. Applauditissima anche con un abito giallo la chef Cinzia Fumagalli, che anche stavolta si è dimostrata campionessa di simpatia.

Applausi per il pilota Federico Scionti, che come eccellenza italiana nel motorsport ha ritirato un trofeo sperando che sia di buon auspicio per il Campionato Italiano Sport Prototipi in cui è in testa. Parlando dell’imprenditoria italiana il premio per la green economy è andato a Joseph Anthony Miceli per la Branding SRL, mentre quello come ambasciatrice del made in Italy nel mondo ad Arianna Marchetti per i 54 anni di storia della Officine Marchetti. La fashion influencer Katiuscia Cavaliere ha premiato l’imprenditore Gianluca Mech, diventato anche un apprezzato volto televisivo come conduttore de “L’ingrendiente perfetto” su La7. Michele Zappa è stato premiato in qualità di produttore cinematografico e distributore con oltre 200 sale in Australia, mentre un premio per il suo straordinario impegno con la Tibur Film Commission per la valorizzazione del territorio di Tivoli è andato all’Onorevole Antonio Paris. Riconoscimento anche per Carlo Senes, popolare conduttore da oltre 30 anni volto amato di Canale Dieci.

La rivista InTaste dal 12 al 20 sarà al Vinoforum di Roma, mentre sarà in distribuzione free press in ristoranti, pizzerie e hotel luxury selezionati.