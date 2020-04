La musica unisce: una canzone riprende vita, come fuoco sotto la cenere, dopo aver dato la sua energia nel 2016, in occasione del terremoto che ha colpito Amatrice (e non solo). L’autore è Mitch DJ volto noto del programma televisivo Le Iene e voce di Radio 105. La versione 2020 di In alto la testa- amici insieme per un domani è realizzata anche in versione dance da Andy Sunrise, producer emergente che, dopo aver visto il video, ha voluto contribuire con la sua arte realizzando il remix.

Prossimi alle festività nazionali del 25 aprile e del 1 maggio, questa canzone vuole essere un ringraziamento e un abbraccio all’Italia che lavora per “rialzare la testa” e costruire una ripartenza e un domani per tutti noi.

Un inno realizzato con la collaborazione di tanti amici noti del mondo dello spettacolo, sport e musica che, con effetto domino hanno a loro volta coinvolto altri amici: il risultato è un video di unione e fratellanza che, ciascuno con il suo cartello (seppur artigianale), ha voluto dedicare a quest’Italia che non molla.

Al di là di qualunque divisione politica o geografica, l’Italia sa essere un’unica grande famiglia e lo ha dimostrato in questo periodo di emergenza mettendo in gioco le proprie risorse territoriali.

All’appello per 500 infermieri hanno risposto in 8000 e per la richiesta di 300 medici hanno risposto in più di 1500.

“Siamo Italiani perché esorcizziamo la paura cantando e perché è sempre la musica ad unirci. Nei momenti bui disegniamo arcobaleni”.

“L’Italia sta attraversando un periodo drammatico, ma la nostra storia ci insegna che gli italiani hanno una straordinaria capacità di reagire di fronte a traumi, disagi e difficoltà” dichiara Mitch Dj, che aggiunge: “Da qui nasce l’idea di condividere un messaggio sulla grande forza d’animo degli italiani nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. Abbiamo unito al solo scopo di aggregazione sociale alcuni amici, campioni dello sport, personaggi dello spettacolo, influencer, per elogiare i nostri Eroi che combattono, in prima linea contro questo nemico invisibile, per esprimere un messaggio univoco sulla grandezza del nostro Paese: “In alto la testa, perché siamo italiani e non ci fermiamo mai!” Un ringraziamento va a chi ha sostenuto il progetto e si è unito a questa grande famiglia virtuale”.

“Non è una raccolta fondi ma un ringraziamento a quest’Italia che non molla” conclude Mitch Dj “Una Lampada di Aladino che ha esaudito i desideri di tutti coloro che l’hanno cantata dai balconi costringendomi (in senso buono) a ridarle nuova vita”.

Hanno partecipato: Enzo Salvi, Biagio Izzo, Massimo Boldi, Gessica Notaro, Marco Melandri, Danilo Gallinari, Vittorio Brumotti, Masismiliano Morra, Pamela Camassa, Benedetta Mazza, Angelo Sanzio, Beppe Signori, Amaurys Perez, Mietta, Melita Toniolo, Enrico Contarin, Stefano Tacconi, Andrea Tacconi, Rocco Siffredi, Il Cromatologo Ubaldo Lanzo, Drusilla Foer, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia, Angelo Russo, Sarah Altobello, Vittoria Schisano, Veronica Satti, Jane Alexander, Antonella Mosetti, Enzo Miccio, Costantino Vitagliano, Stefano Callegaro, Simone Coccia, Ivana Spagna, Kledi Kadiu, Marco Maddaloni, Nonna Licia, Sespo, Mario Luzzatto Fegiz, Emiliana Cantone, Dj Jad (Articolo 31), Alan Fiordelmondo. Un ringraziamento alla casting director Ilvy Spencer che ha voluto fortemente e sostenuto questo progetto.

Guarda IN ALTO LA TESTA di Mitch Dj:

