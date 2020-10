‘Il ladro di cardellini’: sold out per il doppio evento al Cinema Farnese

Una folla di amici e pubblico sono accorsi ed hanno invaso Campo de’ Fiori per il doppio evento di presentazione del film ‘Il ladro di cardellini‘ di Carlo Luglio: nel corso della serata il giornalista Pedro Armocida ha comunicato che in seguito alla partecipazione come unico film italiano in concorso alla 17ª edizione del Montecarlo Film Festival de la Comèdie, ‘Il ladro di cardellini‘ ha portato al protagonista Nando Paone anche il premio come “Miglior attore protagonista”. Un film ambientato in una Napoli senza spazio e senza tempo, a tratti inedita e mai stereotipata, che fa da sfondo ad una commedia agrodolce, definita dallo stesso regista “mediterranea”. Ad interpretare gli iperrealistici e picareschi personaggi del film, Nando Paone, Ernesto Mahieux, Pino Mauro, Antonella Attili, Yulia Mayarchuk e Pino Calabrese.

La serata è iniziata con la proiezione del cortometraggio ‘My Dolly’ regia di Fabio Schifino, che affronta un tema delicato e frequente nella nostra società, la violenza sulle donne. Oltre al regista Fabio Schifino presenti anche il cast artistico e tecnico formato da Antonella Ponziani, Giulia Roberto, Pietro Angelo Siri Pozzato, Gianni Franco, Massimiliano Dau, il montatore Federico Greco e la costumista Paola Nazzaro. Un film ambientato in una Napoli senza spazio e senza tempo, a tratti inedita e mai stereotipata, che fa da sfondo ad una commedia agrodolce, definita dallo stesso regista “mediterranea”. Ad interpretare gli iperrealistici e picareschi personaggi del film, Nando Paone, Ernesto Mahieux, Pino Mauro, Antonella Attili e Yulia Mayarchuk. All’evento, organizzato da Francesca Piggianelli, hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo tra cui Pippo Franco, Nadia Bengala, il fotografo Rino Barillari ed Elisabetta Viaggi,Angelo Martini,Ovidio Martucci,Ekaterina Tzvetinova.

Un lungo applauso finale ed un brindisi per tutti a conclusione della serata!

