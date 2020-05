Nastri d’Argento 2020, “Il grande salto” conquista una nomination

Grande soddisfazione per la Sunshine Production che ha visto uno dei suoi film “Il Grande Salto”, pellicola che ha segnato il debutto alla regia di Giorgio Tirabassi, guadagnarsi una nomination alla 74esima edizione dei Nastri d’Argento.

La consegna dei prestigiosi premi del SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani) si terrà a fine giugno a Roma con una cerimonia in cui i premiati saranno presenti, pur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

La nomination ottenuta dalla pellicola prodotta dalla Sunshine Production riguarda la categoria Miglior Soggetto ed è andata a Daniele Costantini che per portare a casa l’ambito riconoscimento dovrà vedersela con pellicole del calibro di “Bar Giuseppe”, “Il signor diavolo”, “Buio” e “L’uomo del labirinto”.

“E’ un grandissimo motivo di orgoglio per noi aver ottenuto questa nomination da parte di una giuria così competente e all’interno di una storica manifestazione che ha sempre mostrato un profondo amore per il mondo della settima arte nostrana. Oltre a fare un grosso in bocca al lupo a Daniele Costantini ci teniamo a ringraziare il direttore generale di Mediaset, Marco Paolini, per aver puntato su questo film. In un momento complesso e di generale incertezza come questo, per noi è uno sprone a fare sempre meglio e a continuare con dedizione e cura a far sognare il pubblico che ci auguriamo possa presto tornare in sala”: così commentano Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, timonieri di Sunshine Production.

Guarda il trailer de “Il grande salto”: