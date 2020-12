‘Il Caffè degli Artisti‘ torna lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 22 su Odeon TV (canale 177 del digitale terrestre) e lo fa con una puntata davvero speciale, dato che l’argomento principale sarà la nobiltà: ospite in studio la Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca, che si esibirà live con delle meravigliose coreografie. Un momento davvero emozionante, che verrà arricchito dalla presenza in studio di ospiti davvero eccezionali: il principe Guglielmo Giovannelli Marconi con la consorte principessa Vittoria e la giornalista del TG1 Adriana Pannetteri. Un dialogo con i conduttori Antonio Delle Donne e Carlo Senes, con la presenza del produttore Alfonso Stagno per analizzare la nobiltà italiana dei nostri giorni.

Seconda parte di trasmissione più “tradizionale” con ospiti del mondo dello spettacolo: presenti i comici Simone Esposito e Andrea Paone, ma anche la buona musica con la cantante Clio e lo swing del maestro Fabio Orfanelli. Sempre belle e apprezzate LeFotomodelle rappresentate da Nicole e Anastasia, mentre per le MTM Events occhi puntati su Silvia Terriaca e Simona Novelli.

