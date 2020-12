Domani, lunedì 7 dicembre, su Odeon TV torna l’appuntamento settimanale con ‘Il Caffè degli Artisti‘, talk show prodotto da Alfonso Stagno con la conduzione di Antonio Delle Donne e Carlo Senes. Puntata dedicata a come è cambiata la comunicazione al giorno d’oggi, con tanti esponenti del mondo web: la fashion influencer Katiuscia Cavaliere, il ‘Salutatore dei VIP’ Kristian Paoloni, il giornalista Thomas Cardinali e il comico Simone Esposito. In collegamento anche i FuorySinc, la pagina che con dei video ironici di grandi film e serie ridoppiate ha conquistato i social.

Spazio anche come sempre alla musica nella rubrica ‘Facce da Sanremo’ con Andrea Arena che presenterà il nuovo singolo ‘Grassottella‘ tratto dal suo primo album ‘Arena‘ (LEGGI ANCHE: Andrea Arena: fuori il videoclip del nuovo singolo ‘Grassottella’), mentre Antonio Delle Donne si esibirà in una particolarissima versione di ‘Come mai‘ cantata da 13 artisti diversi. Come sempre spazio anche alla bellezza con le fotomodelle e con le ragazze della MTM Events, ma anche alle eccellenze italiane con i prodotti di Sapori d’Italia DOP. Rombano i motori con la rubrica Motorissimamente e i collegamenti dagli autodromi italiani.

Il programma è presentato da Branding, Marchetti Tech, Caffè Chieri, House Dream, Motors Management, Oro Change e Wakala.