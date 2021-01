Oggi, lunedì 4 gennaio, su Odeon24 (canale 177 del digitale terrestre) torna a partire dalle 22 circa con il primo appuntamento del 2021 ‘Il Caffè degli artisti‘ prodotto da Alfonso Stagno con la conduzione di Carlo Senes e Antonio Delle Donne. Una puntata colorata ed animata dalla presenza del cosplay di Darth Vader e dalle sigle dei cartoni animati più amati cantate per i nostri spettatori da Mr. Cartoon. Tanto divertimento anche con il seguitissimo Salutatore, che ci porterà una clip con tanti cosplay divertenti sperando di tornare presto a vivere nuovi eventi fieristici.

Si racconterà ai microfoni della trasmissione ospite in studio l’ex campione del mondo di pugilato Nino La Rocca. Tornano Gianluca Mech e il tecnico pasticcere Giacomo Vitali che ci consiglieranno cosa fare per smaltire le inevitabili grandi mangiate di questi giorni di festa. A farci compagnia anche la comicità di Luigi Martini e Simone Esposito, oltre che la musica del duo Paciullo e Orfanelli. Ospite come sempre anche la giornalista Veronica Sgaramella, mentre la parte fashion è affidata alle splendide fotomodelle e alle ragazze della MTM Events. Le foto sono realizzate dal fotografo di scena Umberto Condemi De Felice della PhotoVideoCasting.

Il programma per la regia di Luciano Morelli e prodotto da Show Event, è offerto da Urbetech, House Dream, Motors Management, Wakala, Caffè Chieri, Oro Change, Gagliesi Group, Marchetti Tech e Branding.