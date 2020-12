Torna per chiudere il 2020 ‘Il Caffè degli Artisti’, il programma più visto su Odeon 24 negli ultimi mesi: il talk show su arte e cultura a 360º è prodotto da Alfonso Stagno con la conduzione di Antonio Delle Donne e Carlo Senes. Nella puntata in onda lunedì 28 dicembre grandi sorprese, dato che partirà con la conduzione di Paciullo e del maestro Orfanelli che hanno “rapito” il povero Antonio Delle Donne.

Ospite di punta è Diego Riace, che parlerà della sua carriera e soprattutto della serie originale Netflix ‘Barbarians‘ di cui è uno dei protagonista e nella quale tornerà anche nella confermata seconda stagione. Oltre a lui tornerà in studio anche Gianluca Mech, che darà dei preziosi consigli su come affrontare il cenone di Capodanno. Sarà presente anche il tecnico pasticcere Giacomo Vitali, volto apprezzato de ‘Il dolce perfetto’, rubrica seguitissima del programma ‘L’ingrediente perfetto‘ su La7 e che presenterà il nuovo tiramisù con croissant Tisanoreica.

Momento drink con il giornalista e volto della comunicazione di alcune delle più importanti aziende del settore Carlo Dutto, che porterà in studio imperdibili prodotti della Pallini. Spazio alla comicità di Luigi Martini, che racconterà delle ricette ispirate a queste giornate di festa. Ormai ospite fisso il comico Simone Esposito, che regalerà alcuni sei suoi pezzi più divertenti. Presente in sala anche la giornalista Veronica Sgaramella, ormai anche lei volto familiare per il pubblico del programma. Come di consueto ci sarà spazio anche per le bellezze de LeFotomodelle.it e per le ragazze dell’agenzia MTM Events, entrambe in uscita con il nuovo calendario 2021. Le clip di questo spazio e le foto di scena sono curate da Umberto Condemi De Felice della PhotoVideoCasting.

Il programma prodotto dalla ShowEvent di Alfonso Stagno per la regia di Luciano Morelli è presentato da Urbetech, House Dream, Marchetti tech, Branding, Caffè Chieri, Oro Change, Gagliesi Group e Wakala.