‘Il Caffè degli Artisti’ di Alfonso Stagno torna anche questa settimana su Odeon con la conduzione affidata al duo composto da Antonio Delle Donne e Carlo Senes, che saranno affiancati dalla splendida attrice e conduttrice televisiva Laura Barbieri. Tantissimi gli ospiti che animeranno il parterre lunedi 18 gennaio a partire dalle 22: su tutti l’attore e cantautore Carlo Belmondo che canterà ‘Prendi la mia mano’, brano che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul delicato tema della sicurezza stradale.

Altro personaggio musicale ospite del salotto sarà Matteo Mastracco, spettacolare voce finalista di ‘All Togheter Now’: la sua cover di ‘Heaven’ farà venire i brividi agli spettatori. Spazio anche al mondo della recitazione con Giordano Petri, talentuoso attore che racconterà il suo ultimo lavoro ‘Credo in un solo padre’ attualmente presentato in streaming a diversi festival internazionali. La comicità sarà affidata ancora una volta a Simone Esposito, ormai volto fisso della trasmissione.

Giordano Petri

Il maestro pizzaiolo campione del mondo Marco Quintili, per celebrare la giornata mondiale della pizza del 17 gennaio, proporrà al pubblico una spettacolare pizza Casertana tutta da gustare. Il coreografo e organizzatore di eventi teatrali Antonio Desiderio parlerà della delicata situazione del teatro, mentre Il Salutore dei Vip Kristian Paoloni porterà al pubblico de ‘pi’ nientedimeno che l’attore turco Can Yaman. A farci compagnia anche l’opinionista Veronica Sgaramella, oltre all’influencer Katiuscia Cavaliere.

Ad accompagnare gli ospiti la musica del maestro Fabio Orfanelli e la bellezza della Fotomodella Nicole. La regia è a cura di Luciano Morelli, mentre la scrittura è di Antonio Delle Donne e Thomas Cardinali. Le foto di scena sono a cura Umberto Condemi De Felice della PhotoVideoCasting.

Il programma prodotto da Show Event Communication è presentato da Urbetech, House Dream, Branding, Marchetti Tech, Oro Change e Gagliesi Group.