Odeon TV, ‘Il Caffè degli Artisti’: anticipazioni della puntata del 15 febbraio

Lunedì 15 febbraio, a partire dalle ore 22 su Odeon TV (canale 177 del digitale terrestre), torna ‘Il Caffè degli Artisti‘ di Alfonso Stagno con la conduzione di Antonio Delle Donne e Carlo Senes e la partecipazione della splendida Laura Barbieri. Ospite importante della serata sarà la cantante Numa che si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Il coraggio delle idee‘ (LEGGI ANCHE: Numa: fuori il nuovo brano ‘Il coraggio delle idee’). Un altro grande ospite internazionale sarà il fotografo Ray Morrison, che racconterà la sua arte che lo vede spaziare dalle copertine di Vogue Italia e GQ, al ruolo di editor di varie riviste di settore. Il suo stile unico gli ha permesso anche di diventare un’icona creativa per la moda uomo, tanto che il 15 marzo sarà in copertina sul magazine americano “Compulsive”.

Numa

Il momento cinema sarà invece dedicato ad “Abisso Nero”, film di genere italiano già applaudito all’ultimo Fantafestival di Roma: un horror post apocalittico dopo una pandemia quasi profetico come racconteranno il protagonista Robert Maddison e il regista Roland Russo. Ospite anche il noto critico cinematografico Francesco Lomuscio e l’opinionista Veronica Sgaramella. Momento interessante anche quello con l’allenatore emozionale Roberto Romagnoli, che regalerà preziosi consigli al nostro pubblico. Tornano nel nostro salotto anche le influencer Kate Cavaliere e Giovanna De Donato, ma anche il cantante Denis King. L’altra grande ospite musicale della serata è Yuma, ex concorrente di ‘The Voice‘ che ci stupirà con il suo stile trap.

La comicità sarà affidata ad una gag sorprendente che vedrà protagonisti Simone Esposito e l’eclettico Antonio Delle Donne. Un momento danza delizierà il pubblico con una coreografia realizzata dalle ballerine insieme al noto coreografo Claudio Di Stazio. Il fotografo di scena Umberto Condemi De Felice presenterà il calendario delle Fotomodelle, il cui ricavato andrà devoluto in beneficenza alle associazioni che si occupano di comprare cibo per i cagnolini abbandonati di Roma Nord.

Il programma ‘Il Caffe degli Artisti‘, prodotto da ShowEvent per la regia di Luciano Morelli e la scrittura di Thomas Cardinali, è presentato da Urbetech, Marchetti Tech, Gagliesi Group, Oro Change e Branding.