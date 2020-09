Venezia 77, presentato oggi Fuori Concorso “I am Greta”

È stato presentato oggi Fuori Concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, I am Greta, documentario diretto dal regista svedese Nathan Grossman che racconta la storia dell’adolescente attivista per il clima Greta Thunberg.

Nell’agosto del 2018, Greta, una studentessa svedese di quindici anni, davanti il Parlamento svedese comincia uno sciopero per manifestare contro il cambiamento climatico, che nel giro di qualche mese si trasforma in un movimento globale, rendendola un’attivista di fama mondiale. Il documentario segue Greta dal suo primissimo giorno di protesta fino all’incredibile viaggio in barca a vela verso New York per presenziare al Summit sul clima dell’ONU.

I am Greta arriverà nelle sale italiane a novembre distribuito da Koch Media.