Homemadecinema: la challenge delle star trasforma le case in un set

Restare a casa, ma trasformandola in un set, per vincere la noia della quarantena in modo divertente e creativo: #Homemadecinema è la challenge lanciata su Instagram da una startup che ha sfidato amici e noti personaggi del mondo del cinema, della televisione e del web a ricreare in casa scene iconiche di film celebri.

A lanciare la challenge è stata una startup, ProperSet, che punta a portare una piccola rivoluzione nel mondo delle produzioni cinematografiche italiane, grazie a una piattaforma che vuole mettere in contatto i proprietari di immobili e gli operatori del settore immobiliare con tutti quei professionisti che hanno bisogno di location per cinema, TV, pubblicità o eventi.

E a rispondere alla sfida sono stati, prima di tutti, proprio attori e registi: da Fabrizio e Claudio Colica – i fratelli romani celebri sul web come Le Coliche, qui eccezionalmente separati – a Neva Leoni ed Emanuel Caserio, volti della fiction Rai Il paradiso delle signore, fino alla napoletana Irene Maiorino, protagonista di Gomorra, I bastardi di Pizzofalcone e 1994.

RESTARE A CASA: QUANDO DA UNA LIMITAZIONE NASCE UN’OPPORTUNITÀ

Il team di ProperSet aveva appena finito di testare il prototipo della piattaforma quando la quarantena ha costretto tutti a modificare le abitudini e rivedere i programmi. Ma a questo punto, la necessità di restare in casa è diventata l’opportunità di mettere in mostra quelle stesse case che costituiscono il core business di ProperSet.

In sole 48 ore, #Homemadecinema ha raggiunto più di 300mila persone, coinvolgendo attori e registi, che hanno popolato il profilo Instagram della startup con le riproduzioni- girate tra le mura domestiche, di alcune delle scene più celebri del cinema mondiale: come quella della cena in La bella e la bestia, riprodotta – con molti effetti speciali – nella cucina di Emanuel Caserio; Fabrizio Colica, con il suo Titanic in terrazzo; Claudio Colica e Neva Leoni che hanno messo in scena uno dei molti passi esilaranti di Frankestein Junior; e la intensa Irene Maiorino in Requiem for a dream.





IL MODELLO AIRBNB APPLICATO ALLE LOCATION DEL CINEMA

L’idea alla base di ProperSet nasce dall’esigenza di rendere digitale e accessibile a tutti un mercato che fino a oggi si è sostenuto solo attraverso contatti privati. Esigenza che Simona Valestro- co-founder ProperSet- ha riscontrato in oltre quindici anni di esperienza nella ricerca di location per produzioni cinematografiche, pubblicità e photo shooting: “L’attuale sistema di ricerca delle location è piuttosto obsoleto per tutte le parti– spiega- “Da un lato ci sono i location manager, che possono offrire un pacchetto location limitato ai propri clienti, dall’altro ci sono i proprietari- di hotel e ville destinate all’affitto, o di case private- che oltre ad avere poca possibilità di essere trovati devono poi affrontare la gestione tecnica economica e contrattuale di una produzione, per niente semplice per chi non è del mestiere”.

E così, dall’idea iniziale di applicare il modello Airbnb alle location per le produzioni, il team di ProperSet è arrivato a sviluppare una vision complessiva che prevede l’intera digitalizzazione di tutta l’industria. Una trasformazione che permetterebbe finalmente di di standardizzare processi e qualità del lavoro, trasformando il sistema attuale.

IL TEAM

Il team di ProperSet è prevalentemente femminile, e costituito da esperte di produzioni cinematografiche: oltre a Valestro, Marcella Buccino e Carolina Pignata– co-founder di Homeating, (società di organizzazione di eventi esclusivi in dimore d’arte); Luigi Meschini, avvocato esperto di sviluppo aziendale e strategie di vendita; Francesco Grande, digital strategist e responsabile del marketing mix; e Dario De Angelis– Senior Account a Elasticsearch e mentor per Startup Weekend in Italia e Dubai.

