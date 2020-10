Gunther Roegger, il maestro gelataio che piace sempre più alla televisione

Momento complicato per i ristoratori a causa dell’emergenza Coronavirus e tra quelli che stanno subendo maggiormente le limitazioni c’è sicuramente Gunther Roegger, maestro gelataio diventato negli anni un autentico punto di riferimento per Roma e non solo. Con le sue partecipazioni al Taste of Rome e le sue collaborazioni con i grandi chef stellati si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico, con ‘Linea Verde’ condotto da Beppe Convertini che pochi mesi fa lo ha portato nelle case degli italiani.

Ora sembra che il grande pubblico televisivo si sia accorto di questo maestro gelataio ma anche pasticcere, dato che produce artigianalmente tantissimo dolci, sceso dalle Alpi per portare un prodotto d’alta qualità a Roma. La storia d’amore nata sulle piste da sci, infatti, lo ha portato a cambiare vita arrivando nella Capitale ed aprendo ben tre punti vendita: il più grande a Via dei Pettinari, poi sono arrivati Piazza Sant’Eustacchio e Via Due Macelli. La particolarità del gelato di Gunther Roegger sta nell’utilizzo di materie di prima qualità rare per chi produce questo prodotto: dall’Acqua Polse del Trentino fino al latte di bufala con pepe rosa, per poi passare al caramello con sale rosa dell’Himalaya e al sigaro Toscano.

Dei gusti davvero incredibili per un’arte che racconterà nei prossimi mesi nelle trasmissioni “Punto e Virgola” su Canale Dieci e “Il Caffè Degli Artisti” su Odeon TV.