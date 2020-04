Guadagnare allenando online? Si può! Bastano 4 ore per imparare

Lo stop causato dall’emergenza Coronavirus ha assestato un duro colpo al settore del fitness. Molte palestre, centri sportivi e benessere potrebbero essere costretti a chiudere definitivamente; chi riaprirà, invece, dovrà abbattere i costi. Una situazione difficile per i gestori e i personal trainer che non possono e non devono farsi trovare impreparati e senza lavoro: è necessario reinventarsi per trovare una nuova soluzione virtuale dedicata al fitness direttamente da casa e fronteggiare così la chiusura dei centri.

A fornire una guida ‘step by step’ per aprire il proprio mercato online e imparare tecniche, segreti e strategie da applicare subito per continuare a lavorare nel mondo del fitness anche in emergenza Coronavirus, è Luca Ruggeri, Fondatore di PFC Academy, l’accademia specializzata nella formazione d’eccellenza di Personal Fitness Coach® (LEGGI ANCHE: Emergenza Coronavirus: palestre chiuse? Luca Ruggeri: “Ecco come porto il fitness nelle vostre case”)

Giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 9.30, Ruggeri, uno dei Personal Fitness Coach più conosciuti al mondo, terrà un webinar ‘live’ totalmente gratuito della durata di 4 ore: un corso di formazione che permetterà ai partecipanti di conoscere tutte le strategie per allenare decine di persone a distanza, le tecniche per comunicare quando si cercano nuovi clienti o “riattivare” i vecchi e imparare gli strumenti e programmi da usare.

“Appena iniziata l’emergenza ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso. Senza perdere un minuto di tempo ho creato un gruppo di allenamento che ha superato i 33.000 iscritti in 30 giorni” dichiara Luca, che ha creato “Allenati con i Personal Fitness Coach”, la palestra digitale più grande in Italia su Facebook: un programma di Charity dedicato a tutte le persone che vogliono allenarsi ma non hanno le possibilità di essere seguite da un Personal Fitness Coach. Un gruppo composto da oltre 100 Personal Fitness Coach certificati, attraverso video lezioni in diretta, permettono a decine di migliaia di persone di potersi mantenere in forma, gratuitamente, seguendo i programmi proposti.

“Come ho fatto? Lo insegnerò nel corso di questo webinar gratuito di 4 ore nel quale insieme ad un team di specialisti ti spiegherò come la tua attività di personal trainer può continuare anche lavorando da casa. Le persone sono desiderose di riprendere in mano la loro salute e tu puoi essere il professionista in grado di aiutarle, ma solo se seguirai tutti gli step che ti spiegherò” conclude Ruggeri.

Per partecipare registrarsi a questo link: www.personalfitnesscoach.com/come-guadagnare-allenando-online/

