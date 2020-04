GO FeST! Il 3 maggio il primo evento online dedicato alle serie tv

In un momento complicato a livello globale e locale come quello che stiamo vivendo, le serie tv si confermano tra le principali forme di intrattenimento e svago preferite dagli italiani. FeST – Il Festival delle Serie TV si allea con Tlon, importante progetto di divulgazione filosofica, organizzando domenica 3 maggio GO FeST!, un’intera giornata dedicata proprio alle serie tv, non solo fonte di intrattenimento, ma anche di conoscenza e riflessione sul reale.

Primo evento interamente online dedicato alla serie tv, GO FeST! si svilupperà su palchi diversi con due programmi paralleli che saranno svelati nei prossimi giorni. Da un lato ci sarà il virtual stage, in cui gli ospiti della giornata si alterneranno in diretta streaming per affrontare numerose tematiche trasversali legate al mondo della serialità. Il virtual stage vivrà su un sito dedicato a GO FeST!, ma anche sui canali Youtube e Facebook di Tlon e FeST. Dall’altro lato, si accenderanno anche i Live IG stage – che si potranno seguire sui canali Instagram di FeST, Tlon e su quelli Instagram ufficiali dei singoli ospiti – in cui influencer, giornalisti, attori e cantanti si attiveranno con dirette.

Ormai autorevole palco del mondo della serialità, con le prime due edizioni nel 2018 e nel 2019, FeST ha visto la partecipazione dei più grandi broadcaster e servizi di intrattenimento via internet nazionali ed internazionali, tra cui Amazon Prime Video, De Agostini Editore, Discovery, Fox Networks Group Italy, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Sky, TimVision, Turner e Viacom BCS Networks Italia.

“Si parla spesso – oggi più che mai – di serie tv come forma di evasione ma le narrative pensate per i piccoli schermi possono, invece, aiutarci a riflettere sulle molte sfaccettature e complessità della realtà” commenta Marina Pierri, co-ideatrice e direttrice artistica di FeST, che aggiunge: “Generare cultura, consapevolezza e comunità attorno al fenomeno della serialità televisiva è il lavoro che da sempre ci proponiamo di fare con Il Festival delle Serie Tv”,

Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon hanno aggiunto: “Le serie tv sono i nuovi miti: è fondamentale parlarne insieme per capire chi siamo e chi vogliamo diventare”.

GO FeST! sostiene anche “Indifesa”, progetto di Terre des Hommes, legato alla tutela delle violazioni dei diritti delle bambine e delle ragazze.

Tanti i partner che parteciperanno al progetto, tra cui NeN, il primo fornitore di energia 100% nativamente digitale e 100% green sul mercato italiano, che risponderà alla domanda “quanto consumano le serie TV?”. A metà tra una tech e una energy company, NeN propone infatti una gestione interamente digitale, personalizzata e data-driven della fornitura elettrica e di gas: con la sua app, infatti, NeN aiuta l’utente a tenere monitorati i consumi – compresi quelli di smart TV e laptop – dando consigli all’utente per migliorare le sue abitudini in ottica di risparmio ed uso efficiente e responsabile dell’energia. Per delle “maratone” più sostenibili. Tra i partner tecnici che renderanno possibile l’evento D&D e Playground.

