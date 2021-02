Giuseppe Sinisi, fuori il nuovo singolo “Quello che verrà dopo di te”

Da oggi, venerdì 5 febbraio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali ‘Quello che verrà dopo di te‘, il nuovo singolo di Giuseppe Sinisi. E’ stato rilasciato anche il videoclip della canzone, girato e curato dal regista Raffaele Rago.

Di ‘Quello che verrà dopo di te’ – una ballata raffinata e malinconica guidata dal pianoforte e dagli archi in cui la fragilità dei rapporti umani e la paura di rimanere soli giocano un ruolo fondamentale – Giuseppe firma il testo e la musica. Gli arrangiamenti del brano sono stati curati dal musicista materano Federico Ferrandina, già produttore musicale della nota cantautrice Pilar nonché chitarrista e compositore di colonne sonore.

Il brano, una canzone d’amore chiara, schietta e senza troppi giri di parole, inizia in modo intimo, solo pianoforte e voce, come se il protagonista avesse l’urgenza di condividere i propri pensieri. È il prendere consapevolezza di come i sentimenti, col tempo, possano trasformarsi. È la descrizione di quello che accade quando due amanti si mettono a nudo tirando fuori i pensieri più scomodi e quelle parole fino ad allora “soffocate”: “Dirsi dirsi tutto fino in fondo fino a restare senza fiato, la mia voce che diventa vetro, e il respiro di noi all’unisono“.

In quei momenti è come se la terra venisse meno sotto i piedi. Si rimane storditi e confusi, cercando conforto dal silenzio che echeggia nella stanza: “E penso qui in silenzio e tremo, steso a terra bevo dal tuo fiato“

Guarda ‘Quello che verrà dopo di te’ di Giuseppe Sinisi: