Giulia Molino: la finalista di Amici 19 pubblica a sorpresa “Camice bianco”

Arriva a sorpresa “Camice bianco”, il nuovo brano della finalista di Amici 19 Giulia Molino, disponibile sulle piattaforme streaming e da oggi, mercoledì 6 maggio, in digital download su iTunes.

Un brano ipnotico e toccante, scritto dalla stessa Giulia durante questo periodo di quarantena e dedicato a tutti i medici, infermieri, OSS e volontari che trascorrono ogni giorno tra le mura di un ospedale.

“Finalmente ci siamo. Ho pensato davvero tanto alla situazione critica che l’Italia, e il mondo tutto, sta vivendo da qualche mese a questa parte. Spesso ci sentiamo soli, perché siamo chiusi in casa e non possiamo abbracciare i nostri cari. A volte, invece, ci sentiamo sfortunati, malinconici, come stessimo per crollare da un momento all’altro. C’è chi trascorre le proprie giornate fra le mura di un ospedale, sperando di sopravvivere, di sentire, giorno dopo giorno, il proprio respiro riacquisire forza. Altri vorrebbero riabbracciare le persone che amano, mentre sono costrette dalle circostanze a salutarle tramite i vetri di una finestra o attraverso lo schermo di un cellulare” così Giulia ha commentato questo nuovo brano sul proprio profilo Instagram, aggiungendo: “E poi ci sono loro: MEDICI, INFERMIERI, VOLONTARI, che ogni santo giorno dedicano la propria esistenza al prossimo. In questo periodo storico ancor più complesso, regalano il proprio tempo a chi sta soffrendo in questi ospedali affollati. E sono EROI che non chinano la testa dinnanzi agli innumerevoli ostacoli, che non si lasciano demoralizzare dalle troppe vittime, ma che, invece, non si fermano e continuano a lottare affinché quanta più gente possibile possa rientrare nelle proprie case e ripristinare la vita di sempre.

Ciononostante, dimentichiamo che dietro quelle mascherine, dietro quegli sguardi, ci sono anzitutto delle PERSONE. Persone che soffrono, come tutti noi, ma che lottano, senza sosta, senza risparmiarsi, donandosi completamente mettendo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

Questo è un brano che ho scritto di getto, pensando a tutto ciò che ci accade intorno.

Onore a voi, che per amore del vostro lavoro non smettete di dedicarvi al servizio dell’umanità“.

È attualmente in rotazione radiofonica “Va tutto bene”, il singolo estratto dall’omonimo album. Il brano è riuscito da subito a conquistare tutto il pubblico a casa, esordendo direttamente al primo posto della classifica di iTunes e risultando l’entrata italiana più alta in Viral 50 Italy di Spotify (LEGGI ANCHE: Amici 19, Giulia Molino: esce “Va tutto bene”, il suo primo album).

Ascolta “Camice bianco” di Giulia Molino:

Loading...