Sanremo 70: online il video di Giordana Angi COME MIA MADRE

È online da oggi, giovedì 6 febbraio, il video di COME MIA MADRE, brano della cantautrice italo-francese Giordana Angi in gara al 70° Festival di Sanremo e contenuto nell’edizione speciale di “VOGLIO ESSERE TUA” (Sanremo Edition) in uscita domani, venerdì 7 febbraio, nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. COME MIA MADRE (Angi/Finotti) è inoltre da oggi in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il video di COME MIA MADRE, diretto da Priscilla Santinelli, è un racconto per immagini ricco di grandi emozioni che arrivano dritte al cuore. Scene di vita quotidiana che descrivono l’essenza del rapporto tra madri e figli. Un amore universale, fatto di presenza, di piccoli e grandi gesti che sono alla base di un legame inscindibile, che dovrebbe superare ogni ostacolo e difficoltà e non scalfirsi mai.

Questa sera durante la serata speciale pensata per celebrare i 70 anni del Festival, Giordana Angi interpreta “La nevicata del 56”, intenso brano presentato al Festival di Sanremo nel 1990 da Mia Martini, accompagnata sul palco dal SOLIS STRING QUARTET e Giovanni Sciabbarrasi al pianoforte. Questa sera a dirigere l’orchestra sarà Fabio Barnaba.

Oltre al brano sanremese COME MIA MADRE, l’album “VOGLIO ESSERE TUA” (Sanremo Edition), prodotto da Carlo Avarello per Virgin Records, contiene 3 nuove canzoni: “Seconda Pelle”, co-scritta per l’album di Tiziano Ferro e presentata qui in una personalissima versione, “La TuaEredità”, intensa ballata inedita e “ Désolé ” brano uptempo con sonorità moderne, cantato in francese.

Rinnovato anche il packaging del disco che, nella prima tiratura, è disponibile in versione Deluxe EcolBook con libretto di 24 pagine che include tutti i testi delle canzoni.

Questa la tracklist di “Voglio essere tua” (Sanremo Edition): “Come mia madre”, “Oltre mare” con Alberto Urso, “Stringimi più forte”, “Le 4 Milano”, “Seconda pelle”, “La tua eredità”, “Voglio essere tua”, “Ti vorrei adesso”, “Lola”, “Sempre pronti a giudicare”, “Désolé”, “Paura di morire non ne ho”, “400 proiettili” e “14 encore”.

In occasione dell’uscita di “Voglio Essere Tua” (Sanremo Edition), Giordana incontrerà il suo pubblico in due speciali appuntamenti instore: il 12 febbraio alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano (ore 17.00) e il 13 febbraio alla Discoteca Laziale di Roma (ore 17.00 – Via Giovanni Giolitti, 263).

Sull’onda del grande successo live 2019, che ha fatto registrare il tutto esaurito sia a Roma (Atlantico) che a Milano (Alcatraz) segnando in totale 13 tappe e oltre 27 mila paganti, nel 2020 sarà possibile rivedere Giordana dal vivo il 23 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, prima tappa annunciata del suo prossimo tour.

Guarda il video COME MIA MADRE:

