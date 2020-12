‘Salvami’, il nuovo singolo pop-punk di GionnyScandal: fuori l’11 dicembre

GionnyScandal sta per tornare con nuovo singolo, ‘Salvami‘, che potremo ascoltare dall’11 dicembre. Un brano che vira verso nuove sonorità: un vero e proprio battesimo musicale che porta il cantante nel mondo del pop-punk. Il nuovo singolo di GionnyScandal, ‘Salvami’, prodotto da Virgin Records, sposta il cantante dall’universo del rap, genere con il quale il pubblico lo ha conosciuto, verso quello del pop-punk. Il brano è stato scritto e prodotto dallo stesso Gionata Ruggeri, di cui conosciamo già la sua notevole chitarra.

‘Salvami’ mescola la musica emo-core con il punk della chitarra elettrica, presentandosi come un pezzo di grande impatto.

Nel suo nuovo brano GionnyScandal si libera di ogni tipo di paranoia o paura e ci mostra se stesso e le sue emozioni a 360 gradi. E’ un pezzo in continuo levare, diretto, vincente, che mette in musica tutte le energie del cantante, ma soprattutto, la sua vera essenza.

GionnyScandal è un’artista versatile, dalla grande sensibilità, che con il suo nuovo brano dimostra il coraggio di mostrarsi per quello che veramente è e di saper spaziare tra generi e stili musicali.

“Sono cresciuto con i blink 182, Yellowcard, Green Day, Sum 41, Simple plan” racconta GionnyScandal a proposito del suo nuovo pezzo: “Prima di fare rap ero il chitarrista e cantante in una band e ora finalmente quando sono in studio sono felice della musica che sto facendo, non che prima non lo fossi, ma la mia vera identità è sempre stata questa”.