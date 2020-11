È morto Gigi Proietti. L’attore romano avrebbe compiuto oggi 80 anni

È morto Gigi Proietti. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, il noto attore romano, che avrebbe compiuto oggi 80 anni, è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Proietti era ricoverato da giorni in clinica per problemi cardiaci e le sue condizioni si erano aggravate ieri sera.

In una carriera lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro. Memorabile il successo di ‘A me gli occhi, please‘. L’ultimo film che ha girato Proietti, previsto per le prossime feste natalizie (prima del blocco delle sale aveva come data di uscita il 3

dicembre) è ‘Io sono Babbo Natale’ di Edoardo Falcone con Marco Giallini.

“Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie” si legge in una nota della famiglia.