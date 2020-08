“La Notte della Taranta” 2020, Gianna Nannini: “Le condizioni delle donne non sono cambiate”

Mancano poche ore al Concertone più amato, atteso e celebre del Bel paese: “La Notte della Taranta” andrà in onda questa sera, alle 23, su Rai2.

Tra i protagonisti che saliranno sul palco di una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa, dopo 16 anni dalla sua prima apparizione torna la regina italiana del rock Gianna Nannini. Indimenticabile la sua performance sul palco del Concertone nel 2004, quando con “Fimmene Fimmene” regalò, con la sua voce inconfondibile e con tutta la sua grinta una versione straordinaria del brano del repertorio della tradizione popolare salentina.

Diretta dal Maestro Concertatore di questa edizione, Paolo Buonvino, Gianna, che condividerà il palco con Mahmood e Diodato, riproporrà proprio quel brano perché, dice, “le condizioni delle donne non sono cambiate”.

“L’intervento di Buonvino ha portato una grande novità nella tradizione. Sono per la contaminazione, ma anche per portare avanti la tradizione, per la musica popolare, che però non è rispettata come ora lo è la Taranta” commenta Gianna Nannini, che aggiunge: “Canterò una nuova versione straordinaria di “Fimmene Fimmene”, il canto di denuncia delle tabacchine. Le donne vivono in un’epoca che è diversa da quella precedente, ma restano ancora il pregiudizio e la mancanza di rispetto nei confronti della donna, non solo in ambito lavorativo. Grazie alle tabacchine anche le donne di oggi possono usufruire di miglioramenti nella vita e nel lavoro”.

Guarda la videointervista con Gianna Nannini:

Abbiamo incontrato Gianna Nannini a margine della conferenza stampa di presentazione de "La Notte della Taranta" 2020