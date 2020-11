‘Get Me Out’: online il videoclip del primo singolo di Eros

E’ uscito il videoclip di ‘Get Me Out‘ il primo singolo di Eros, musicista e cantautore, che ha debuttato da qualche giorno su tutte le piattaforme musicali con un brano dal sound rock misto a suggestioni sonore più moderne.

‘Get Me Out’ parla di come un amore viscerale, verso qualcuno o qualcosa, possa condurre ad una profonda sofferenza e ad un annientamento tale da non lasciare vie d’uscita.

Il giovane artista, che per il suo debutto ha scelto di cantare in inglese per risaltare maggiormente il carattere universale delle tematiche trattate, ha sentito l’urgenza artistica di utilizzare il rock per esprimere il senso di alienazione con cui tutti, prima o poi, devono fare i conti.

Per il videoclip, Eros ha scelto il minimalismo per rappresentare l’eterna lotta interiore fra bene e male.

‘Get Me Out‘ è il risultato di una lunga ricerca artistica che vuole anticipare l’inizio di un nuovo percorso sonoro.

“Come la maggior parte delle canzoni, questo è un brano che nasce dopo aver vissuto esperienze personali che ti portano ad aver il bisogno di esprimerle, o se sono negative, “sputarle”. Proprio per questo motivo ho sentito l’esigenza di raccontarlo. Tirare fuori quello che si ha dentro aiuta a combattere il dolore. L’obiettivo di ogni artista credo sia quello di arrivare dritto al cuore e alla mente di chi ascolta, trasmettendo tutto tramite la scelta di parole di suoni. Io spero di averlo fatto. Scelgo di debuttare in inglese perché è la lingua che, musicalmente parlando, mi ha cresciuto e aiutato sempre, quindi decido di mostrarle una sorta di “riconoscenza”. Ora però comincerò a fare sul serio e partirà il mio percorso finalmente da “artista italiano” con tanti nuovi progetti” dichiara Eros, che aggiunge: “Vivo e morirò per la musica, c’è una frase che uso sempre quando provo a sintetizzare quello che provo e quello che faccio. Provo a spiegarti come una singola nota, messa al posto giusto, possa farti credere di volare, o meglio , di non esistere. Poi si, quando mi va, suono e canto.”

Guarda il video di ‘Get Me Out’ di Eros: