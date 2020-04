FreeHands: il nuovo gel detergente per mani realizzato in tempi record da una startup brianzola

Arriva dalla startup brianzola, Freeshape Srl, guidata dai giovanissimi Edoardo Francioso di 24 anni e Andrea Gasparotto, suo coetaneo, il nuovo gel detergente per mani FreeHands. In soli nove giorni, gli imprenditori sono riusciti a sviluppare la ricetta secondo le direttive del Ministero della Salute e lanciare il nuovo marchio FreeHands, con tanto di codice a barre, fornitura di scatole per imballo, etichette, tappi, flaconi in pet e tutto quello che serve per produrre e commercializzare i primi 600.000 pezzi venduti dal 16 al 31 marzo. Un record tutto italiano e degno di nota.



Sono passati dall’idea ai fatti in cinque giorni lavorativi e grazie alla rete commerciale di BMFOOD ITALIA – alla quale è piaciuto il progetto di cura e di ecosostenibilità messo in campo dai due neo imprenditori – hanno inserito sul mercato il gel.



Una sfida importante che BMFOOD ITALIA, specializzata nella distribuzione di alimenti vegetali alternativi alla carne e partner ideale vista la strategicità del suo operato e dei suoi contatti, ha deciso di cogliere per aiutare, in un momento di così grande emergenza, portando un prodotto oggi sempre più richiesto, ma difficilmente reperibile, sui banchi della GDO e quindi accessibile ai più. Ad oggi FreeHands è presente nelle primarie catene di supermercati nazionali ed è fornito a grandi industrie per mantenere il servizio pubblico attivo. La politica è quella di provvedere innanzi all’Italia: i primi clienti sono stati gli operatori di strada che si occupano di continuità di servizi di energia, acqua, gas, internet, telefonia, manutenzione autostrade e addetti delle consegne a domicilio. Inoltre l’azienda ha supportato iniziative a carattere benefico, attraverso una rete di influencer, tra i quali Francesco Galati (in arte @ilsignorfranz), che si sono resi disponibili a promuovere il gel tramite un programma di affiliazione, donando reciprocamente il 20% del ricavato delle vendite online all’ospedale Spallanzani di Roma.



Oggi FreeHands è in vendita anche online sul sito https://freehandsgel.com/ a 3,99 € con spese di spedizione gratuite per ordini sopra i 25 € e per ogni flacone viene donato 1€ agli Ospedali Italiani più colpiti. In grande distribuzione è presente con un prezzo che varia dai 2,20 ai 2,50 €, una differenza notevole rispetto all’attuale leader di mercato.



Grazie alla speciale formula, con il 70% di alcool, FreeHands deterge a fondo le mani senza necessità di risciacquo, per una completa sicurezza di igiene. La base alcolica contiene un mix di ingredienti, tra cui glicerina, acqua, olio di ricino ed è arricchita con Aloe Vera e Vitamina E, per donare una piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle.

La mission è cercare di coprire le necessità di protezione degli individui attraverso una linea di prodotti, tutti rivolti all’igiene della persona. Al momento sono in vendita lo spray e il gel ma vedremo presto nuove referenze sul mercato.

