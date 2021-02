Festival del Cinema di Castel Volturno, al via la quarta edizione

Tutto pronto per la quarta edizione del Festival del Cinema di Castel Volturno, che prenderà il via il 18 febbraio in streaming a partire dalle ore 18 sui canali social della manifestazione (Facebook – YouTube – Sito web) con il format DirettaMente Cinema.

Un’edizione rinnovata e ricca di appuntamenti quella del Festival del Cinema di Castel Volturno, che ha come fulcro principale la rassegna di film in concorso e fuori concorso e la selezione e premiazione dei cortometraggi e lungometraggi che partecipano al Bando Internazionale indetto dal Festival.

Il direttore del festival Daniela Cenciotti (al centro) con Paola Esposito ed Emanuela de Marco, organizzazione e marketing della kermesse



Diretta da Daniela Cenciotti e organizzata insieme a Paola Esposito e Emanuela De Marco, la quarta edizione prenderà il via con una serie di appuntamenti a partire dal 18 febbraio in streaming dove si avrà modo di incontrare personalità, maestranze e esperti di cinema per discutere attorno all’universo dell’audiovisivo con focus incentrati e accendendo i riflettori su ospiti in collegamento.

“Abbiamo salutato da poco la scorsa edizione e già siamo pronte per la prossima. Tante idee, tanti progetti e il primo è riprendere gli incontri con i protagonisti del cinema. Una volta al mese per parlare di noi, dei film che si stanno girando in Campania e di festival in giro per il mondo” commenta il direttore del Festival Daniela Cenciotti, che nel corso del primo appuntamento intervisterà Fabio Massa, Jesus Martinez Tormo e Enrico Esposito, Davide Campagna, Emanuele Pisano e Antonio Milo.

Il Festival – prodotto dalla Titania Teatro con il contributo della Regione Campania e promosso da Scabec, con il patrocinio del Miur e di Asi Caserta – pensa già al futuro, annunciando la data di svolgimento in presenza della manifestazione in programma dal 25 al 30 ottobre 2021.