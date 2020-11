Natale in fermento: nasce la Special Edition di Fermè

A Natale siamo tutti più buoni (e più golosi!) e così anche la linea Fermè si arricchisce di una nuova delizia: il fermentino in edizione speciale, creato apposta per questa speciale ricorrenza. Un connubio unico di sapori, nato dall’unione di preziosi anacardi e di pregiate noci pecan con mirtilli rossi incastonati come gemme. Impossibile resistere! Un nuovo piacere da condividere, in questa magica occasione, con le persone amate e da assaporare prima o dopo il pasto.



Come tutti i prodotti Fermè, si tratta di un alimento dall’alto profilo nutrizionale, biologico e 100% vegetale, con una lista cortissima di ingredienti: anacardi, acqua e sale. La Special Edition, si affianca agli altri fermentini e come loro è realizzato artigianalmente, sfruttando l’antico processo naturale della fermentazione che, non solo mantiene tutti i principi nutritivi della frutta secca, ma ne migliora le proprietà, rendendola più digeribile e ricca di sostanze buone per il nostro organismo.



A seconda della maturazione, i fermentini possono essere freschi o stagionati, a pasta dura o molle. Tutte le referenze sono prive di colesterolo e lattosio, senza conservanti, addensanti o altri additivi, ma ricchi di tutti i benefici delle migliori materie prime utilizzate, di fermenti lattici, grassi insaturi, fibre e proteine della frutta secca. Si può scegliere tra il fermentino di anacardi spalmabile in versione semplice con erba cipollina, rinfrescante e profumato. I semi-stagionati: fermentino di anacardi con erbe e fiori, un mix di profumi e sapori che ricordano la Provenza. Fermentino di anacardi al pepe nero, dal gusto intenso e deciso. Fermentino di anacardi alla paprika affumicata, dal profumo orientale con un tocco dolce e leggermente affumicato. Camelia, il fermentino a crosta fiorita, realizzato attraverso la fermentazione di anacardi e preziose noci di macadamia e Cicioni, il fermentino originale, realizzato attraverso la fermentazione di mandorle e anacardi, con pasta morbida ma non cremosa, dal sapore unico e distintivo.



Fermè Special Edition si caratterizza invece per il gusto delicato degli anacardi, uniti alla croccantezza delle noci pecan e alla dolcezza dei mirtilli rossi. Per l’occasione il suo pack si trasforma in una pallina natalizia, in linea con i principi di Euro Company, azienda produttrice molto attenta all’ambiente, è totalmente riciclabile. Si trova in vendita a partire da novembre 2020 e per tutto il periodo natalizio presso Biobottega, Biosapori e dal 9 novembre 2020 online su www.cuorevegano.com.

L’azienda

Fondata nel 1979, Euro Company produce, seleziona e commercializza frutta secca ed essiccata a Godo di Russi, nel cuore della Romagna. In questi 40 anni la comunità è cresciuta costantemente, fino a contare oggi circa 400 dipendenti, con un’età media inferiore ai 40 anni. Con un fatturato di oltre 110 milioni di euro nel 2019 ha una presenza pressoché totale sul mercato italiano, offrendo alimenti vegetali a base di frutta secca ed essiccata, e riducendo al minimo possibile le lavorazioni della materia prima.

Vision dell’azienda è, infatti, essere un punto di riferimento per l’alimentazione sana e sostenibile, mettendo al centro la salute, il pianeta e il rispetto delle persone, con l’obiettivo ultimo di influenzare l’intera industria alimentare. Diventata Società Benefit nel 2018 e certificata B Corporation nel 2019, Euro Company fa dell’etica il suo punto cardine, anche attraverso i quattro pilastri del concetto di Qualità Etica che abbracciano tutta la filiera: dal rapporto diretto alle partnership di lungo termine con i produttori, dalla remunerazione equa dei coltivatori alla condivisione di attrezzature e know-how, per ottenere materie prime di alta qualità, garanzia del miglior prodotto possibile per il consumatore.